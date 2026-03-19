Ley de Inocencia Fiscal: sobreseyeron a Pasko en una causa, pero sigue procesado por la “usina de facturas truchas"

La situación judicial del contador Walter Pasko registró un "alivio" en las últimas horas: fue sobreseído en una causa por evasión agravada, pero continúa procesado en el expediente principal que investiga una presunta organización dedicada a la emisión de facturas apócrifas. El punto clave está en distinguir los alcances de cada proceso. El fallo reciente no implica un cierre total de su situación judicial, sino que impacta únicamente en una causa paralela, mientras que la investigación más relevante sigue en curso.

La resolución fue dictada por el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña y alcanzó también a los hermanos de Pasko, en una investigación vinculada a la firma Tercer Norte SRL. El tribunal aplicó la reforma del régimen penal tributario conocida como “Ley de Inocencia Fiscal”, que elevó el monto mínimo para que la evasión sea considerada delito. En casos de facturas apócrifas, el umbral pasó de $1,5 millones a $100 millones.

Como la maniobra investigada ascendía a $62,8 millones, quedó por debajo del nuevo piso legal. En ese contexto, el juez aplicó el principio de retroactividad de la ley penal más benigna y dispuso el sobreseimiento.

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La consecuencia directa fue también la caída de la imputación por asociación ilícita en ese expediente, ya que estaba vinculada a una conducta que dejó de ser punible.

La causa principal: la “usina” sigue en pie

Más allá de este fallo favorable, la situación de Pasko dista de estar resuelta. El contador continúa procesado en la causa iniciada en 2022, impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini, conocida como la “usina de facturas truchas”.

En ese expediente, se lo investiga por asociación ilícita fiscal y lavado de activos, delitos que no fueron alcanzados por el reciente sobreseimiento. El caso avanza en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, en una etapa clave de definiciones procesales.

En una de las últimas resoluciones, el tribunal rechazó un planteo de la Unidad de Información Financiera (UIF), que cuestionaba la incorporación de otros expedientes. Los jueces aclararon que el trámite dispuesto no implica sumar pruebas automáticamente ni ampliar el objeto del proceso, sino que abre un incidente para analizar su pertinencia, garantizando el derecho de defensa.

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En paralelo, la defensa de Pasko presentó un planteo de nulidad que aún no fue resuelto. Aunque podría tener impacto futuro, por ahora no modifica su situación procesal.

Dos causas, dos escenarios

El cuadro judicial actual queda dividido: Causa 2024 (evasión agravada): sobreseimiento por cambio en la ley y Causa 2022 (“usina”): sigue vigente, con procesamiento por delitos más graves

Ambos expedientes están vinculados al uso de facturas apócrifas, lo que genera confusión, pero sus consecuencias jurídicas son distintas.

La Ley de Inocencia Fiscal, impulsada a fines de 2025, elevó significativamente los montos mínimos para la persecución penal de delitos tributarios. Ese cambio dejó fuera del ámbito penal múltiples investigaciones en curso con montos inferiores, como ocurrió en este caso.