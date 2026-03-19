El Gobierno condiciona la suba salarial docente a los recursos tras el fallo del STJ que frenó la cláusula gatillo

El Gobierno del Chaco fijó su postura luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre la cláusula gatillo docente y dejó en claro que la actualización salarial estará sujeta a la disponibilidad de recursos, en línea con el criterio del máximo tribunal que descartó la restitución automática del mecanismo por inflación.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la política salarial seguirá atada a las posibilidades presupuestarias, en un escenario donde la Justicia reconoció el deterioro del poder adquisitivo docente, pero limitó su capacidad de imponer soluciones concretas.

El Gobierno respalda el fallo y descarta la automática

El ministro de Gobierno, Julio Ferro, aseguró que la sentencia “no corresponde imponer un esquema automático como la cláusula gatillo” y ratificó que será el Ejecutivo quien defina cómo avanzar con la recomposición salarial.

Cláusula gatillo docente: el STJ frenó la restitución automática pero ordenó recomponer salarios

“El fallo es claro en cuanto a que las políticas salariales deben diseñarse de acuerdo a la realidad financiera de la provincia”, sostuvo el funcionario, y agregó que cualquier medida se tomará “con responsabilidad y garantizando el pago de salarios”.

En ese sentido, desde el Gobierno interpretan que la resolución judicial respalda su postura de evitar compromisos automáticos que puedan afectar el equilibrio de las cuentas públicas.

El STJ puso un límite, pero exigió recomposición

La sentencia Nº 70/26, dictada el 18 de marzo, marcó un punto de equilibrio: por un lado, estableció que la Justicia no puede imponer la cláusula gatillo, al tratarse de una facultad del Poder Ejecutivo y del Legislativo vinculada al presupuesto.

Pero, al mismo tiempo, el tribunal fue contundente al advertir que la eliminación del mecanismo sin reemplazo afectó derechos laborales, al impactar directamente en el salario docente.

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Por eso, ordenó al Gobierno provincial que adopte medidas urgentes para recomponer los salarios, a través de herramientas legales y presupuestarias que garanticen la actualización.

Un conflicto abierto y con impacto político

El conflicto se originó tras la decisión del Gobierno de suspender en 2025 la cláusula gatillo, vigente desde 2019. Mientras el Ejecutivo argumentó que no tenía obligación de sostenerla, los gremios docentes sostuvieron que se había convertido en parte estructural del salario.

Ahora, el fallo deja un escenario abierto: no habrá restitución automática por vía judicial, pero el Gobierno está obligado a presentar una alternativa concreta de recomposición salarial.

En este contexto, Ferro afirmó que el Ejecutivo avanzará en herramientas que permitan recuperar el poder adquisitivo “dentro de un marco de previsibilidad y sostenibilidad”, dejando en claro que cualquier mejora dependerá de los recursos disponibles.