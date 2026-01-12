Recuperan material de Mercedes Sosa grabado para la televisión suiza durante su exilio

"Una cantora popular, una cantora que pretende reflejar en su canto todo lo que sueñan los poetas y los músicos del continente", así se definía Mercedes Sosa en la entrevista que se puede escuchar hoy, 45 años después, en una versión restaurada y remasterizada de una presentación única y prácticamente secreta. Se trata de una actuación realizada en 1980, en pleno exilio de la artista argentina, en un contexto sociopolítico marcado por la censura, la violencia y el desarraigo de la dictadura, en un estudio de televisión en Suiza, junto al guitarrista Nicolás Brizuela.

Escuchada únicamente por quienes estuvieron presentes en el estudio, esta presentación permaneció durante décadas como un fragmento suspendido en el tiempo. Hoy, gracias a un minucioso trabajo de restauración y remasterización sonora, ese instante vuelve a hacerse audible por primera vez en plataformas digitales y Youtube, a 45 años de aquel gran acontecimiento.

Este lanzamiento, producido por Producciones Matus (Araceli Matus y Agustín Matus) junto a Conrado Silvela (AATIA) de Estudio De Mastering Analógico Casa Rara, forma parte de un esfuerzo sostenido por recuperar, preservar y poner en circulación el patrimonio artístico de Mercedes Sosa, entendiendo la memoria sonora como un acto cultural y político. En este registro, la voz de Mercedes no solo canta: narra el compromiso con la vida y las ideas en medio del exilio, con la hondura y la verdad que la convirtieron en una figura esencial de la música latinoamericana.

Silvela abordó la remasterización de Mercedes Sosa – Suiza 1980 desde una perspectiva técnica rigurosa y sensible a su valor histórico y emocional. La mirada de Silvela trabaja a la par de quienes resguardan hoy el legado de la artista.

Para el ingeniero de sonido, restaurar y remasterizar no implica simplemente corregir imperfecciones ni adaptar el sonido a estándares actuales. Se trata de un trabajo minucioso destinado a extraer y poner en valor los matices más sutiles de la grabación original: "La textura irrepetible de la voz de Mercedes Sosa, la cercanía expresiva de la guitarra de Nicolás Brizuela, las respiraciones, los silencios y la atmósfera del estudio de televisión suizo".

Diseño de Portada: estética comunicacional

El diseño de portada de Mercedes Sosa – Suiza 1980 fue realizado por Nicolás Baumgartner, Motion & Brand Specialist, para Estudio HelloBanganga. La propuesta visual evoca la estética gráfica de los Juegos Olímpicos de la década de 1980, a través del uso de una tipografía sans geométrica, moderna y de gran claridad, propia del lenguaje visual televisivo de la época. Este elemento tipográfico contrasta con la textura editorial aplicada a la fotografía, generando un diálogo entre archivo y contemporaneidad.

Lista de canciones

1. Entrevista

2. Piedra y camino (Atahualpa Yupanqui)

3. Chacarera de las piedras (Atahualpa Yupanqui)

4. Guitarra, dímelo tú (Atahualpa Yupanqui)

5. Duerme negrito (Atahualpa Yupanqui)

6. Ay este azul (Pancho Cabral)

7. Gracias a la vida (Violeta Parra)

8. Canción de las simples cosas (Armando Tejada Gómez – César Isella)

9. Antiguo dueño de las flechas (Félix Luna – Ariel Ramírez)

10. Como la cigarra (María Elena Walsh)

11. Serenata para la tierra de uno (María Elena Walsh)

12. A Víctor (Otilio Galíndez – Roberto Todd)

13. Canción con todos (Armando Tejada Gómez – César Isella)



