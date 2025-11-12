Un poco después de las cinco de la tarde, los artistas empezaron a llegar al Konex entre saludos, charlas y reencuentros. En el patio interno de Sarmiento 3131 se mezclaron generaciones: músicos, productores, periodistas y rostros familiares de distintas escenas. A las seis, con la lluvia porteña de fondo, comenzó el ingreso al primer piso donde se realizó el Acto Culminatorio de los Premios Konex 2025: Música Popular, la ceremonia que distingue cada diez años a las figuras más destacadas de la música argentina.

Tiempo después llegó el momento más esperado: Charly García volvió a subir a un escenario. No para tocar, sino para recibir en persona el Konex de Brillante 2025, el máximo reconocimiento de la Fundación Konex. Recién distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la UBA, el artista apareció en el escenario ante una ovación sorprendida y de pie. Conmovido, Charly tomó el micrófono y, ante un silencio absoluto, dijo: “Quiero dedicarle este premio a alguien que también lo recibió en su momento, a mi gran amiga Mercedes Sosa”.

La distinción lo consagra como la figura más importante de la última década en la música popular argentina, un reconocimiento que se suma a los Konex de Platino obtenidos en 1985, 1995 y 2005. Con este galardón, Charly García ingresa a una lista de nombres emblemáticos que recibieron el Konex de Brillante en ediciones anteriores: Atahualpa Yupanqui (1985), Mercedes Sosa (1995), Horacio Salgán (2005) y Dino Saluzzi (2015).

Charly García, rodeado de los artistas premiados, en el cierre de los Premios Konex, bajo una ovación del público

Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella, de Divididos, recibieron el premio a Conjunto de Rock

La ceremonia, transmitida por streaming a través del canal de YouTube de la Fundación Konex, fue la 46ª edición de los Premios Konex y la quinta dedicada a la Música Popular. En esta oportunidad se reconoció a las personalidades más destacadas del período 2015–2024. Con conducción de Silvina Chediek, la velada combinó emoción, historia y homenaje.

El acto estuvo encabezado por Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, y por Sandra Mihanovich, presidenta del Gran Jurado. Ovsejevich destacó el valor de la música como identidad colectiva y recordó el recorrido histórico del premio: “A lo largo de estas cinco décadas, los Premios Konex distinguieron a los más altos exponentes de nuestra música. Cada artista aquí presente aportó talento y compromiso para enriquecer nuestro patrimonio cultural. La música popular es una de las formas más genuinas de nuestra identidad".

Sandra Mihanovich, presidenta del Gran Jurado y Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex

Mihanovich, en tanto, celebró la diversidad de voces y generaciones: “En la música estamos todos los argentinos. Es nuestro ADN. Viva la música argentina y la cultura nacional, clave de nuestra identidad". El Gran Jurado estuvo integrado por veinte personalidades, con Alejandro Lerner como secretario general y Dino Saluzzi como presidente honorario.

Konex 2025: una foto generacional

Desde Divididos, Babasónicos, David Lebón y La Delio Valdez, hasta "Pepe" Colángelo", Los Manseros Santiagueños, Nahuel Pennisi, Wos y la dupla CA7RIEL & Paco Amoroso. El Konex de Platino 2025 distinguió veinte disciplinas que reflejaron la amplitud de la música popular argentina.

Babasónicos recibió el premio a Conjunto de Pop

En Pop, el reconocimiento fue para Lali Espósito, actualmente de gira internacional. En su representación subió al escenario Tincho Galán, su socio artístico, mientras la artista envió un mensaje grabado: “Ser parte de los artistas elegidos me pone muy feliz. Me emociona especialmente porque el pop es el género al que le pongo pasión y búsqueda, ya hace seis discos.”

En la categoría Conjunto Pop, el premio fue compartido por Babasónicos y Miranda!

En Urbano, el galardón fue para Wos, recibido por su madre, Maia Mónaco, quien habló sobre los orígenes del género: “No es menor recordar que todo esto nació en las plazas, entre adolescentes que encontraron una grieta por donde expresarse. Esa música creció como una planta que brota del cemento, y sigue floreciendo".

En Nuevo/Alternativo, CA7RIEL y Paco Amoroso enviaron un video de agradecimiento desde su gira internacional, mientras el artista Beto Funk Logic recibió la estatuilla en su nombre.

Abel Pintos recibió el galardón Melódico/Romántico en los Premios Konex

Hernán Cattáneo, distinguido en la categoría DJ/Electrónica, agradeció “por incluir a la música electrónica”

Rock y Folklore

En Rock, el premio a Solista fue para David Lebón, que se mostró visiblemente emocionado al subir al escenario. “Estoy muy emocionado, ¿cómo hago para agradecer? Tengo diez nietos. Este premio es para ellos, para mi familia, que también somos músicos, como Charly, como Mollo, como Luis (Spinetta) que se fue, Pappo, Pedro (Aznar)”, dijo al recibir la estatuilla.

David Lebón, en la alfombra roja de los Premios Konex 2025, donde fue distinguido como Solista de Rock

El Conjunto de Rock fue Divididos, que subió completo a recibir su segundo Konex de Platino. “Gracias al jurado por elegirnos entre tantos —dijo Diego Arnedo—. Este premio es para los que construyeron el piso del rock argentino". Ricardo Mollo agregó: “Gracias, Luis, por mantener vivo esto. Para mí, es el premio más transparente que existe".

En el rubro Solista de Folklore, compartieron premio Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi: “Agradecerle a mi público. En enero del año que viene se van a cumplir treinta años de mi primer Cosquín, que es la fecha fundacional de mi carrera”, expresó La Sole al recibir el galardón. Antes, en diálogo con Perfil, contó: “Este premio me agarra en un buen momento. Fueron treinta años de espera, de lucha y de sentir que finalmente puedo celebrar. En Cosquín empezarán mis festejos por tres décadas de trayectoria".

Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi compartieron el premio Solista de Folklore

También destacó “el orgullo de ver a una nueva generación de jóvenes que se interesa por el folklore”, algo que —dijo— “esperé toda la vida”.

Nahuel Pennisi, por su parte, agradeció a su familia y a sus colegas: “Empecé escuchándolos en mi casa, crecí con ellos, me fueron dando un lugar importante, lo más lindo es descubrir que detrás de grandes talentos hay una humanidad enorme".

El Konex de Platino al Conjunto de Folklore fue para Los Manseros Santiagueños. Onofre Paz subió al escenario junto a Alfredo “Alito” Toledo, quien tomó la palabra y recordó “los sesenta y cinco años llevando el mensaje de una tierra llamada Santiago del Estero”. Ambos recibieron una ovación en reconocimiento a una trayectoria que forma parte de la historia del folklore argentino.

Onofre Paz y Alfredo “Alito” Toledo, de Los Manseros Santiagueños, al recibir el Konex de Platino como Conjunto de Folklore

Homenajes y legado del tango

La ceremonia abrió con el reconocimiento a José “Pepe” Colángelo, distinguido como Solista de Tango. “No pensé que en mis 85 años tendría que recibir este premio tan lindo, tan importante para mí. Gracias a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos y a mi mascota, Toro. Este premio es para ellos”, dijo emocionado, en uno de los discursos más cálidos de la noche.

Más adelante, el escenario se tiñó de homenaje con la entrega de los Konex de Honor, distinciones destinadas a figuras fallecidas en la última década. En esta edición fueron para Javier Martínez y Mariano Mores. Los galardones fueron recibidos por Diana Díaz, esposa del fundador de Manal, y por Mariana Fabbiani, nieta del legendario compositor.

Mariana Fabbiani recibió la distinción en nombre de su abuelo, Mariano Mores, galardonado con el Konex de Honor

“Agradezco, más que decir el orgullo de estar acá. Son artistas que siempre van a estar en la memoria del público”, aseguró Díaz. Fabbiani, por su parte, recordó con emoción a su abuelo: “Mi abuelito soñó con un tango que trascendiera fronteras pero mantuviera su raíz. Decía que el tango era la vida misma, pero con melodía. Hoy su música sigue viva en el alma argentina".

El arte de crear

El premio a Productor Artístico fue para Fabián “Tweety” González, quien agradeció “a todos aquellos que me dejaron entrar en la intimidad de crear discos, canciones, y ayudarlos a que queden lo más cerca de lo que ellos soñaban; y valorar el viaje, que es grabar una canción más allá del resultado”.

Leo Sujatovich y Lito Vitale, reconocidos con el Konex de Platino como Arregladores, celebraron juntos el premio a una trayectoria de colaboración y amistad

El galardón a Arregladores fue compartido por Leo Sujatovich y Lito Vitale, dos referentes de distintas generaciones. “Nada me da más felicidad —dijo Sujatovich— que mi hijo, Mateo (Conociendo Rusia), me pida arreglos para sus discos".

“Disfruto mucho aprender de cada artista —sumó Vitale—. Gracias por permitirme aportar a su música".

Ambos remarcaron la importancia del trabajo colectivo y la continuidad entre maestros y nuevos músicos, un espíritu que atravesó toda la ceremonia.

Las Menciones Especiales fueron para Charly García , Los Auténticos Decadentes , Pimpinela y Trombonanza. Gastón “El Francés” Bernardou y Pablo Armesto, de Los Auténticos Decadentes, contaron a PERFIL que pensarían en el icónico Alberto Castillo al recibir su distinción.

Escalandrum, distinguido con el Konex de Platino como Conjunto de Jazz, durante la ceremonia de los Premios Konex

Trombonanza, el festival santafesino que reúne a trombonistas de todo el mundo, recibió una Mención Especial por su aporte a la música popular argentina

También fueron distinguidos La Delio Valdez, premiada en Tropical; la Orquesta del Tango de Buenos Aires, en Conjunto de Tango; Ricardo Lew, en Solista de Jazz; y Abel Pintos, en Melódico/Romántico, quien dedicó su premio “a mis familias, músicos, técnicos y al público, que despierta en mí todo mi amor”.

Por su parte, Fito Páez fue reconocido como Autor y Compositor, distinción que recibió su colaborador Carlos Vandera.

A su vez, el violinista Pablo Agri, distinguido como Solista Instrumental, recordó a su padre, Antonio Agri, y se mostró conmovido: “En 2005 estuve con mi hermano recibiendo este premio póstumo por mi viejo. Me llena de emoción estar aquí. La música popular es parte de lo que somos como país”.

En la categoría Infantil fue premiado Canticuénticos. El festival Trombonanza recibió una Mención Especial por su aporte a la formación musical, mientras que Hernán Cattáneo agradeció la inclusión de la categoría DJ/Electrónica y dedicó el premio “a todos los DJ y productores del país, y a mi familia”. En tanto, Viviana Berco, esposa de Joaquín Galán, recibió el reconocimiento otorgado al dúo Pimpinela.

Charly García, sonriente, recibe el Konex de Brillante acompañado por Sandra Mihanovich y Luis Ovsejevich

Cuando las luces se atenuaron, “Inconsciente colectivo” se volvió un canto espontáneo. Afuera seguía lloviendo, pero adentro la emoción era una sola. Los premiados subieron al escenario para la foto final junto a Charly, en un cierre que condensó lo que la música argentina tiene de encuentro, historia y gratitud.

La 46ª edición de los Premios Konex, quinta dedicada a la Música Popular, se transformó en una celebración de comunidad artística. Desde los pioneros hasta los nuevos referentes, la noche unió trayectorias, generaciones y estilos en un mismo aplauso que reafirmó el valor del encuentro en tiempos de cambio.

