Lali volvió a sorprender a sus fanáticos con el tráiler de su documental “La que le gana al tiempo”: de qué trata y cuándo se estrena

La confirmación oficial del documental titulado “LALI: la que le gana al tiempo” fue anunciada el 6 de septiembre de 2025, justo antes del tercer show de la multifacética artista Lali Espósito en el estadio del club Vélez Sarsfield, lo que tomó por sorpresa a sus seguidores y desató una gran emoción reflejada en aplausos y mensajes de celebración. Antes del estreno, la campaña publicitaria llamó la atención con un icónico cartel gigante que decía “Netflix loves she”, un guiño a una recordada declaración en 2018 que con el tiempo se transformó en un verdadero emblema para sus fanáticos.

Acompañada por más de 100 mil likes en minutos, la publicación conjunta en Instagram volvió a posicionar a Lali como tendencia en redes sociales, con comentarios que destacaron la mirada íntima y sincera de la producción centrada en su vida personal y su evolución artística. Celebridades y amigos como Candela Vetrano, Cachete Sierra y Justina Bustos se sumaron al entusiasmo general.

De hecho, ella expresó su emoción por el tráiler, comentando que le temblaban las piernas al verlo finalizado, reflejando su conexión emocional con la producción.

La artista pop atraviesa un año histórico: luego de agotar cuatro shows consecutivos en El Fortín de Liniers y sumar un quinto para el 16 de diciembre, también con entradas agotadas, reafirma su liderazgo y consolidación en la escena musical, demostrando la fuerza de su conexión con el público y el alcance de su carrera. Al mismo tiempo, formó parte del jurado oficial de la competencia en la edición 2025 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, participó como jurado en La Voz Argentina, fue reemplazada temporalmente por Nicki Nicole debido a compromisos internacionales, y ahora presentó su proyecto más personal, dirigido por Lautaro Espósito, con música original de Mauro de Tommaso y Juan Giménez Kuj, que ofrece una mirada íntima a lo largo de 1 hora y 14 minutos.

Además, su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama” alcanzó una destacada repercusión internacional al posicionarse como el tercer disco más escuchado a nivel global en Spotify entre el 5 y el 11 de septiembre, quedando apenas detrás de los lanzamientos de Bad Bunny y Beéle. Lanzado el 29 de abril, el álbum mantuvo durante diez semanas no consecutivas el primer puesto del ranking argentino y logró que 12 de sus 15 canciones ingresaran al Top 100 de Spotify Argentina, consolidándose como la producción nacional más escuchada del año y reafirmando su peso.

De esta manera, el éxito comercial se refleja en millones de reproducciones diarias y en la certificación de disco de oro en Argentina, con más de 10.000 unidades vendidas. La gira nacional e internacional —por Montevideo, Uruguay, y ciudades de España como Barcelona, Sevilla y Madrid— que acompaña el disco, junto a su versatilidad musical —que combina rock, pop rock y electropop con colaboraciones destacadas—, ha sido muy valorada tanto por el público como por la crítica.

Qué historias personales muestra “Lali: La que le gana al tiempo” y cuándo estará disponible para ver

La dirección está a cargo de Lautaro Espósito, primo de Lali, y la producción corre por cuenta de Rei Pictures, El Estudio y Cinemática

Será estrenado en Netflix el 4 de diciembre de 2025 y tiene una duración de 74 minutos

La película será estrenada en Netflix el 4 de diciembre de 2025 y tiene una duración de 1 hora y 14 minutos, presentando material inédito, archivos personales y entrevistas con su entorno cercano que muestran su proceso creativo y su regreso a los escenarios tras tres años de ausencia. A cargo de la dirección de Lautaro Espósito, primo de la artista, y con la producción de Rei Pictures, El Estudio y Cinemática, este largometraje ofrece una mirada íntima y exclusiva de su vida y trayectoria, explorando sus procesos creativos, sus desafíos personales y profesionales.

A lo largo de tres años de filmación, el documental sigue de manera detallada y profunda el camino artístico y personal de Lali, mostrando su crecimiento, desafíos y logros, y culmina con la celebración de sus exitosos shows en el estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires. Se destacan las decisiones, miedos y pasiones que acompañaron su evolución, mostrando una versión auténtica y cercana de la cantante, y al mismo tiempo reflexiona sobre los cambios en la industria musical, las tensiones de la exposición constante y la necesidad de reinvención permanente, sin centrarse únicamente en ella.

Con este documental, la cantante se consolida como una de las voces más influyentes de su generación, revelando el detrás de escena de su proceso creativo y sus momentos más personales y significativos. Otros artistas argentinos, como Duki con “Rockstar: DUKI desde el fin del mundo”, y figuras internacionales de la música latina, como Karol G, también estrenaron este año documentales en Netflix que muestran su crecimiento musical y momentos vulnerables de sus carreras.

