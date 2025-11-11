Dua Lipa en Buenos Aires: Malba, fútbol y una noche porteña que desbordó emoción en las calles

Después de dos noches con entradas agotadas en el estadio Monumental y una inesperada aparición en La Bombonera para vivir el Superclásico, Dua Lipa cerró su estadía en Buenos Aires con una recorrida por algunos de los puntos más característicos de la ciudad: museos, gastronomía, fútbol y el contacto directo con sus seguidores.

La cantante británica eligió El Preferido de Palermo para despedirse de la capital antes de continuar su tour hacia Chile. Su llegada al restaurante provocó un caos instantáneo: en minutos, la vereda quedó colmada de fanáticos que intentaban verla de cerca, entre gritos, banderas y flashes de celulares.

Dua Lipa dio cátedra en River: una fiesta pop de alto impacto que se coronó con un homenaje a Soda Stereo

Vestida de negro y acompañada por un fuerte operativo de seguridad, la artista no evitó el contacto con su público. Saludó, extendió la mano y dedicó algunas palabras en español. La escena recordó a su visita de 2022, cuando la esquina rosada del local también se llenó de seguidores que esperaron durante horas para verla salir.

El Monumental, covers y su vínculo con el público argentino

Dua Lipa ofreció dos conciertos multitudinarios ante más de 120 mil personas y sorprendió con un gesto que terminó de sellar su relación con el público local: interpretó “De Música Ligera”, de Soda Stereo, y “Tu misterioso alguien”, de Miranda!, ambas en español. Su homenaje desató una ovación inmediata.

Dua Lipa en River

“Dediqué mucho tiempo a leer letras y entrenar la pronunciación”, había contado en una entrevista reciente. En Buenos Aires, su repertorio incluyó sus grandes éxitos —“Levitating”, “Don’t Start Now”, “Houdini”, “Illusion”—, junto a un despliegue visual de alto impacto.

Un día después del segundo show, Dua Lipa decidió vivir el Superclásico en primera persona. Se ubicó en uno de los palcos de La Bombonera, donde fue recibida por Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors e ídolo del club. El dirigente la saludó, le dio la bienvenida al estadio y le obsequió una camiseta azul y oro personalizada. Las imágenes se viralizaron en minutos.

Juan Román Riquelme recibió a Dua Lipa y le obsequió una camiseta azul y oro personalizada

Itinerario gourmet y un hotel de lujo

Durante su estadía, Dua Lipa se hospedó en el Four Seasons Buenos Aires y recorrió distintos rincones de la ciudad. En Villa Crespo visitó la parrilla Madre Rojas, donde probó Wagyu y mollejas; en Las Flores, en Palermo, degustó trucha patagónica y alcauciles al hierro. El cierre gastronómico en El Preferido reafirmó su afinidad por los sabores porteños.

La visita al Malba

La artista también dedicó parte de su tiempo a recorrer el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. La institución lo celebró en redes con un mensaje que se volvió tendencia: “Dua y Frida. Gracias por la visita”, escribió la cuenta oficial del Malba, acompañada por imágenes de la cantante frente a obras emblemáticas de la colección.

La presencia de Dua en el museo se inscribió en una agenda cultural marcada por la curiosidad y la conexión con la escena local. Su recorrido incluyó las salas dedicadas al arte moderno latinoamericano, las obras de Frida Kahlo, Antonio Berni y Tarsila do Amaral, y la muestra temporaria de artistas contemporáneos.

Rina Lipa, hermana de la cantante, también en el Malba

Cada aparición pública de Dua Lipa en Buenos Aires estuvo acompañada por escenas de euforia. Desde el Monumental hasta las veredas de Palermo, los seguidores la esperaron con carteles, regalos y canciones. La artista respondió con gestos de cercanía, saludos y agradecimientos en español.

“Gracias por la pasión y el amor de siempre”, escribió en sus redes antes de partir. Fue un cierre simple y sincero para un fin de semana que mezcló música, fútbol, arte y buena comida, y que dejó en claro —otra vez— que la conexión de Dua Lipa con el público argentino no es un "cumplido", sino un vínculo que se sigue afianzando cada vez que ella pisa Buenos Aires.

