Duki volvió a Buenos Aires con el Ameri World Tour y desató una noche explosiva frente a 15 mil fanáticos en el Movistar Arena

El artista argentino que surgió del movimiento de freestyle El Quinto Escalón, Mauro “Duki” Lombardo, soñaba con llenar 8 mil personas en su show. Ahora, tras sumar más de 50 fechas en 10 países y vender más de 350 mil entradas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa con su Ameri World Tour, decidió acercarse a una dimensión más humana con el Movistar Arena, cuya respuesta fue tan grande que ya le quedan dos noches más, reafirmando su conexión con el público.

Siguiente a agotar cuatro funciones en el Estadio José Amalfitani de Vélez en 2022, dos en el Estadio Monumental de River Plate en 2023 y una histórica en el Estadio Bernabéu en 2024, el trapero más popular de Hispanoamérica repasó los hits de su carrera junto a temas de su mixtape “5202” y su álbum “AMERI”, que ya supera las 450 millones de reproducciones globales. A un espacio más íntimo volvió, confirmando su popularidad y poder de convocatoria con trap, canciones y freestyle, reafirmando su estilo y consolidando a la Argentina en la cima del panorama musical.

Saltó a la fama con su primer sencillo "She Don't Give a FO", y formó parte del grupo Modo Diablo junto a YSY A y Neo Pistea

Su nuevo álbum "Antes de Ameri" tuvo gran repercusión mundial, y el tour está recorriendo 16 países

Comenzó su carrera musical en las batallas de freestyle, especialmente destacándose en El Quinto Escalón, campeonato donde fue campeón en 2016

En lo alto del escenario, una parrilla de luces rojas formaba su logo con tres letras “D”, que representan cuatro dimensiones: lo oculto, la delicadeza, lo simbólico y lo que no se dice, mientras ocho bailarines vestidos de negro al estilo ninja acompañaban la puesta visual y la pista del álbum sonaba en ocasiones con Duki cantando encima. Una estructura de luces inclinadas en diagonal se extendía casi un tercio del campo, completando un espectáculo visual impactante.

Sobre la izquierda del escenario estaban los tecladistas, que también tocan bajo, y su productor musical, director musical, guitarrista y artista Yesan, quien se llevó todos los aplausos. A la derecha, el baterista Andrés Vilanova y juntos sonaron tan potentes como una banda de rock, a veces minimalistas y otras acompañando cada canción.

Al comenzar el show con Nueva Era, siguiendo el tracklist del nuevo disco en orden y, acto seguido, continuaron Brindis, Buscarte Lejos, Imperio (con Judeline en la pantalla), Hardaway (proyectado como en una sala de cine), Cine, Vida de Rock (rodeado de fuego y llamaradas) y No Drama. Siguió con Barro, el tema más confesional de su discografía, un recorrido íntimo por sus raíces y su presente artístico, que incluye un homenaje a uno de los íconos del rock argentino, Luis Alberto Spinetta, al citar una de sus frases más célebres: “Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro”.

Tras cerrar la primera parte de AMERI con Constelación y el tema que da nombre al álbum, continuó repasando otros hits de su carrera: Rockstar, Rockstar 2.0, 01 de Enero, Jefes del Sudoeste y el rap veloz de Volando Bajito, incorporando un tramo a capella de BZRP Music Sessions, Vol. 50 en el que el público completó cada frase.

Documentales que hacen historia: la generación de Duki y Lali bajo la lupa

Enseguida llegó un breve descanso con Me Enseñaste, un momento acústico con guitarras y un cálido clima de fogón, seguido por Ticket, donde los fans iluminaron el estadio con sus celulares. Más tarde, Duki sorprendió con una versión de She Don’t Give a Fo, invitando a una fanática a subir al escenario por su cumpleaños, y la recta final incluyó Pintao, Si Me Sobrara el Tiempo, Piensa en Mí, Hijo de la Noche y Hitboy, cerrando la noche con energía y emoción desbordante.

A dónde y cómo conseguir entradas para el show de Duki en el Movistar Arena

Existe la función agotada del trapero el 17 de noviembre en el estadio de Villa Crespo, pero todavía quedan entradas para la presentación del 18 de diciembre de 2025 a las 21:00. A la venta únicamente a través del sitio oficial www.movistararena.com.ar, los tickets tienen precios desde $35.000 y forman parte de la decimosegunda fecha de su tour mundial, que confirmó a Duki como una de las figuras más destacadas de la música urbana hispanoamericana.

