Dua Lipa disfrutó de una auténtica experiencia porteña durante su estadía en Buenos Aires. La cantante británica, que llegó al país para presentarse el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre en el estadio de River Plate, cenó este miércoles por la noche en Madre Rojas, una reconocida parrilla gourmet del barrio de Villa Crespo.

Según contaron desde el restaurante, algunas horas antes de la llegada de la artista -que cenó junto a su madre, su padre y su hermana- miembros de su equipo de seguridad se acercaron al lugar para confirmar la reserva. Habían solicitado dos mesas para ocho personas y, luego de algunas consultas, el personal supo que se trataba de Dua Lipa. “Todo fue súper tranquilo”, señalaron desde el local.

Durante la cena, la familia Lipa degustó una selección de platos típicos del lugar. Ordenaron un corte Wagyu, que en el menú tiene un valor de 94.000 pesos, y otro corte de vaquillona Angus certificado de 56.800 pesos. También probaron chinchulines, que cuestan 7.000 pesos.

Para acompañar, eligieron papas fritas en grasa de Wagyu, que en el menú cuestan 11.500 pesos, y la clásica tortilla española, valuada en 14.700 pesos. También sumaron pickles de temporada por 5.000 pesos, mollejas con limón quemado por 19.200 pesos y espárragos con panceta Wagyu, servidos con un mix de verdes de 9.500 pesos.

“Conocieron bastante sobre nuestra propuesta, se les explicó el tipo de producto que ofrecemos y se mostraron muy interesados”, señalaron los responsables del restaurante. El clima fue distendido, sin interrupciones ni molestias de los comensales presentes. “La gente fue muy respetuosa, todo se desarrolló con total normalidad”, agregaron.

La carne wagyu es una carne premium conocida por su gran terneza, jugosidad y un intenso marmoleado.

Cómo es Madre Rojas, la parrilla elegida por Dua Lipa

Madre Rojas se presenta como una parrilla de carnes contemporánea con una impronta distinta a la tradicional porteña. El proyecto fue creado por Juan Barcos, pionero en la cría de vacunos Wagyu en Argentina, junto a Juan Manuel Bidegain, Roberto Cardini y Gonzalo Fleire. Su propuesta busca combinar la estética sencilla de una parrilla de barrio con una cocina de alto nivel enfocada en la trazabilidad y calidad de los productos.

Barcos, presidente del Instituto de Ciencias y Oficios de la Carne, volcó su conocimiento técnico en la creación del menú. Todas las carnes provienen de animales criados en libertad y alimentados a pasto, con genética comprobada. Entre ellas se destacan los cortes Wagyu argentinos, que alcanzan un score de entre 6 y 10 en la escala BMS australiana y se sirven por 94.000 pesos los 300 gramos, criados en la reserva natural Les Amis, en Entre Ríos.

Por su parte, el salón mantiene un estilo cálido y minimalista, pensado para que familias y grupos de amigos disfruten sin excesos decorativos. La carta ofrece una combinación de charcutería artesanal, carnes seleccionadas y guarniciones reinterpretadas.

Así por dentro el restaurante donde cenó Dua Lipa.

Entre las entradas más pedidas figuran la bresaola con pera a 23.600 pesos, el tartare de Wagyu por 15.200 pesos y la empanada de Wagyu a 6.500 pesos. También sobresalen las mollejas con limón quemado a 19.200 pesos y el chorizo artesanal por 12.100 pesos.

En los principales, el ojo de bife de 400 gramos encabeza la carta con un valor de 70.000 pesos, mientras que la arañita con papas rejilla, salsa de carne, manteca de ajo, tomillo y mostaza se ofrece a 30.100 pesos. Como acompañamientos, las papas fritas en grasa de Wagyu cuestan 11.500 pesos, las batatas fritas con salsa ranch 11.200 pesos y la ensalada César con chinchulines 17.200 pesos.

La carta de vinos y cócteles acompaña la propuesta con etiquetas de alta gama y aperitivos clásicos. Los postres incluyen flan mixto a 8.700 pesos, panqueques con dulce de leche tandilense a 6.500 pesos y creme brûlée a 8.000 pesos.

El restaurante, ubicado en una esquina icónica de Villa Crespo, funciona bajo el concepto de “Carne y Terroir”, una idea que busca reflejar la “diversidad de la ganadería argentina y sus paisajes". La experiencia promedio por persona ronda los 70.000 a 100.000 pesos, dependiendo de los cortes y bebidas elegidos.

Dua Lipa en Argentina: shows, rumores y su cariño por el país

Dua Lipa ya revolucionó Buenos Aires con su llegada. La artista británica arribó el miércoles desde Nueva York junto a su prometido, el actor Callum Turner, y se alojó en el hotel Four Seasons antes de sus shows en el estadio de River Plate. Fiel a su estilo, saludó a los fanáticos que la esperaban tanto en Ezeiza como en la puerta del hotel, y las imágenes del encuentro se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

La cantante se encuentra en el país como parte de su gira Radical Optimism Tour, con dos shows que repasarán sus mayores éxitos como Levitating, Don’t Start Now, Houdini y Training Season. En la previa de sus conciertos en River Plate, se multiplicaron los rumores sobre una posible participación de Lali Espósito, luego de que Dukagjin Lipa, padre y representante de la artista, comenzara a seguirla en Instagram.

Dua Lipa junto a fans argentinos en la puerta del hotel Four Seasons.

Lipa tiene un vínculo especial con Argentina. En 2022, después de sus shows en el Campo Argentino de Polo, dedicó una carta a Buenos Aires en su newsletter titulada “Buenos Aires, te amo”, donde definió a la ciudad como “una de las más hermosas del mundo” y mencionó su amor por El Ateneo Grand Splendid y Caminito.

También se mostró muy cercana a la cultura local. En abril, durante una charla con Billie Eilish para su pódcast At Your Service, elogió al público argentino y dijo que “Argentina fue uno de los mejores shows de mi vida, fue una maldita locura”. Además, hace pocos días saludó en español a la comunidad LGBTQI+ durante la Marcha del Orgullo en Buenos Aires, enviando un mensaje de apoyo y cariño.

Lipa, amante de la lectura, suele recomendar autores argentinos. En su selección de Halloween incluyó Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez, y antes destacó No es un río de Selva Almada y Fortuna de Hernán Díaz, del que dijo que “le voló la cabeza”.

