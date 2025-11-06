El subte es uno de los transportes públicos más usados por los usuarios durante el fin de semana. Ahora, este fin de semana el subte porteño funcionará con servicios especiales y extensión de horarios en las líneas D y B para eventos masivos.

Este fin de semana, se realizarán los shows de Dua Lipa en River Plate y La Noche de los Museos.

Cómo funcionarán los subtes en la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana

La Línea D habilitará su último tren desde Congreso de Tucumán a la 1:30 tanto el viernes 7 como el sábado 8 de noviembre, y desde Catedral a las 2:00 el sábado. En cambio, la Línea B también operará con horario extendido el sábado, con el último tren desde Leandro N. Alem a las 2:00 y desde Juan Manuel de Rosas a la 1:30.

Durante La Noche de los Museos, el viaje será gratuito desde las 19 y se habilitarán más estaciones para el descenso. En todas las líneas, los viajes serán sin costo desde las 19 para facilitar la movilidad de los vecinos que participen de las actividades culturales.

