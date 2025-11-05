La Noche de los Museos se realizará el próximo sábado 8 de noviembre en toda la Ciudad de Buenos Aires y uno de los espacios más atractivos para recorrer será el Teatro Colón, un clásico indiscutido para los amantes de la historia y las antigüedades.

Organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Dirección General de Festivales y Noches Culturales y de la Dirección General de Museos, Patrimonio y Casco Histórico, esta 21° edición propone descubrir y explorar la riqueza cultural de Buenos Aires con acceso libre y gratuito.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de exposiciones, actividades especiales y visitas guiadas a museos, edificios emblemáticos e instituciones históricas de la ciudad.

A qué hora abre el Teatro Colón

El Teatro Colón abrirá sus puertas al público de manera gratuita desde las 19 hasta las 24 horas. Además, estará habilitada la tienda oficial del teatro con promociones y descuentos especiales.

Considerado uno de los mejores teatros líricos del mundo, su acústica y su programación lo ubican al nivel del Metropolitan de Nueva York o La Scala de Milán. Con más de 116 años de historia, el Colón continúa siendo uno de los espacios culturales más prestigiosos del país y un punto de interés permanente para melómanos, turistas y curiosos.

Inaugurado el 25 de mayo de 1908, el Teatro Colón nació destinado a convertirse en un escenario global de excelencia. Por su sala pasaron figuras históricas de la ópera, del ballet y de la música clásica como Maria Callas, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Daniel Barenboim, Rudolf Nureyev y Martha Argerich.

Otros museos que abrirán sus puertas en la Noche de los Museos

Otros de los museos que estarán habilitados en La Noche de los Museos, en las ediciones anteriores participaron los siguientes edificios más emblemáticos:

-Usina del Arte (La Boca)

-Torre Monumental (Retiro)

-Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) (San Telmo)

-Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” (Recoleta)

-Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) (Puerto Madero)

-Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Montserrat)

-Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Núñez)

-Museo de Arte Cerámico Fernando Arranz (Vélez Sarsfield)

-Museo River Plate (Núñez)

-MUNTREF - Sede Hotel de Inmigrantes (Retiro)

Museo Sitio de Memoria ESMA (Núñez)

-Radio Nacional (San Nicolás)

-Sitio Arqueológico La Cisterna (Montserrat)

Transporte gratuito durante la Noche de los Museos

Para disfrutar de los museos de la ciudad, las personas podrán acceder de forma gratuita a los siguientes transportes públicos:

-Colectivos: 1 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 31 – 32 – 34 – 39 – 41 – 42 – 44 – 47 – 50 – 51 – 55 – 56 – 57 – 60 – 63 – 64 – 65 – 67 – 68 – 71 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 – 84 – 85 – 87 – 90 – 91 – 92 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 115 – 117 – 118 – 127 – 128 – 130 – 132 – 134 – 135 – 136 – 146 – 150 – 151 – 152 – 158 – 161 – 163 – 164 – 168 – 169 – 176 – 177 – 178 – 182 – 188

-Subtes: líneas A, B, C, D, E, H y Premetro.

-Ecobici: se podrán realizar hasta 4 viajes de 45 minutos cada uno.