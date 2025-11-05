Los subtes antiguos de la Línea A volverán a funcionar durante la Noche de los Museos, que se realizará el próximo 8 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los paseos más esperados de esta nueva edición.

Los coches La Brugeoise, conocidos como “las brujas”, fueron fabricados en Bélgica y circularon durante casi cien años por la Línea A. Gracias a su estructura de madera y materiales nobles, siguieron operativos hasta 2013, cuando fueron reemplazados por formaciones modernas.

Su interior, íntegramente en madera, con lámparas de bronce y ventanillas corredizas, convierte el recorrido en una auténtica máquina del tiempo que conecta a los visitantes con los orígenes del subte porteño.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Noche de los Museos, un fenómeno que creció más de un 40% en tres años | Perfil

Cómo funcionarán los subtes de la línea A en la Noche de los Museos

Los viejos subtes de la Línea A circularán entre las estaciones Perú y Acoyte, en viajes de aproximadamente 40 minutos, durante la madrugada del domingo 9 de noviembre, desde las 00.30.

El recorrido estará acompañado por un equipo de turismo que contará la historia de los primeros subtes de América Latina, además de anécdotas de trabajadores sobre el proceso de restauración y preservación patrimonial.

Cómo participar en el recorrido

Los interesados podrán sumarse al recorrido a partir del 4 de noviembre a las 12:00 a través del Instagram oficial @BAsubte. La actividad es gratuita, con cupo limitado, y se otorgará por orden de inscripción.

Los participantes podrán:

Recorrer los vagones originales restaurados

Escuchar relatos sobre los primeros años del subte porteño

Observar de cerca el interior de madera y los faroles antiguos

Participar de propuestas culturales en las estaciones

El primer subte de América Latina

Los coches La Brugeoise fueron, durante más de un siglo, el símbolo de la Línea A. Llegaron al país en 1913 desde Bélgica, cuando se inauguró el primer subterráneo de América Latina. Fabricados por La Brugeoise et Nivelles, estos vagones de madera no solo transportaron millones de pasajeros, sino que se convirtieron en patrimonio cultural de la ciudad.

En enero de 2013 fueron definitivamente retirados de servicio. Muchas unidades pasaron a integrar museos, proyectos culturales y espacios de conservación. La decisión de su reemplazo generó debate: mientras algunos celebraron la modernización del subte, otros lamentaron el fin de un ícono urbano que acompañó a Buenos Aires desde principios del siglo XX.

mc