Noche de los Museos: el transporte público será gratuito en CABA desde la 18 horas

En el marco de la Noche de los Museos , el transporte público será gratuito en CABA desde las 19 horas hasta las dos de la madrugada. Todas las líneas de colectivos funcionarán sin cargo y para acceder al beneficio, los pasajeros deberán presentar el pase especial del evento que se desarrollará el 8 de noviembre a través del sitio oficial festivalesba.org/museos/ y clickear en la opción “descargar pase libre”.

Por medio de este documento, los ciudadanos que quieran concurrir y disfrutar de la 21° edición de la emblemática propuesta impulsada por la Ciudad de Buenos Aires, también podrán hacer de las distintas líneas de subte hasta el cierre del servicio.

El Ebus se sumará al esquema de movilidad sin cargo el próximo sábado, con una frecuencia de 15 minutos y extenderá su recorrido hasta la Usina del Arte, uno de los epicentros de este año.

Noche de los Museos en CABA

La Noche de los Museos abrirá a la comunidad más de 300 espacios culturales distribuidos en los distintos barrios de CABA , con entrada libre y transporte gratuito.

¿Qué líneas de colectivos funcionarán sin cargo durante la Noche de los Museos 2025?

Durante la Noche de los Museos todas las líneas de colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindarán transporte gratuito, tanto a los vecinos como a los turistas que se movilicen en el período comprendido entre las 18 horas y las tres de la madrugada. Así lo precisaron desde la web oficial del gobierno porteño https://buenosaires.gob.ar/noticias/viaja-gratis-durante-la-noche-de-los-museos.

Conoce cada una de las líneas en las que podes viajar gratis el próximo sábado 8 de noviembre, que son las siguientes: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 44, 47, 50, 51, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 67, 68 ,71, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 85, 87, 90, 91, 92, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 146, 150, 151, 152, 158, 161, 163, 164, 168, 169, 177, 178, 182 y 188.

Subte gratuito durante la Noche de los Museos 2025

El subte también será gratuito durante la Noche de los Museos, y no necesitarás mostrar el pase libre. Las líneas A, C, E, H y el Premetro funcionarán desde las 18 horas hasta el cierre habitual. En tanto que, las líneas B y D extienden su horario hasta las 2 de la madrugada.

Paseo histrórico subte A

Las estaciones habilitadas que contarán con horario extendido son: Línea D: Congreso, Olleros, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao, 9 de Julio y Catedral.

Línea B: Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Medrano, Pueyrredón, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

Si preferís moverte pedaleando, el sistema de Ecobici ofrece un pase gratuito, disponible entre las 19 hs y las 3 hs, con el que vas a poder realizar hasta cuatro viajes de 45 minutos cada uno. Una opción perfecta para disfrutar la noche al aire libre, como opción alternativa a la hora de movilizarse.

