La Ciudad lanza “Buenos Aires 24 horas”: mejoras de seguridad, transporte público y locales abiertos hasta la madrugada

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las capitales mundiales del entretenimiento, activa el programa Buenos Aires 24 horas, un plan para que quienes viven, trabajan y disfrutan de la noche lo hagan con más seguridad, servicios y oportunidades, con el objetivo de seguir potenciando la vida nocturna porteña.

Entre las acciones que se llevarán adelante se destacan el refuerzo de la higiene urbana; el aumento de la frecuencia y la extensión del horario del subte y de colectivos, garantizando que moverse de noche sea más fácil y seguro; conexión entre zonas de ocio nocturno y centros de transbordo; más señalética; refuerzo y renovación de luminarias; mayor presencia policial y control de “trapitos”; y nuevos estacionamientos y medidas para ordenar el tránsito en sectores como Costanera y Palermo. También habrá ambulancias y motos médicas en lugares con gran concurrencia de gente.

La programación especial de la Ciudad se completa con eventos como la Noche de los Museos (el sábado próximo), de las librerías (el 22/11), de las heladerías (el 13/11), y Retiro Abierto (el 27/11), y más propuestas como Corrientes 24h para el disfrute nocturno de los porteños.

Este plan comienza con una primera etapa que busca acompañar la temporada alta de eventos masivos hasta diciembre, en ocho zonas clave: la Plaza Serrano (jueves y domingo de 19 a 3, y viernes y sábado de 19 a 6); el Paseo de la Infanta (jueves y domingo de 19 a 3, y viernes y sábado de 19 a 6); la avenida Corrientes (jueves, viernes y sábado de 19 a 3), el Abasto (jueves, viernes y sábado de 19 a 3), el Microcentro (jueves a domingo de 19 a 3), Caballito (jueves, viernes y sábado de 19 a 1); Villa Devoto (jueves, viernes y sábado de 19 a 2) y el Distrito Joven en la Costanera (viernes y sábado de 22 a 7).

Con respecto al transporte, se reforzarán las líneas 108, 99, 107, 25, 7, 109 y 115 para brindar una frecuencia de 20 a 30 minutos entre la medianoche y las 5 de la madrugada, y se pondrán en valor las demarcaciones de los cajones amarillos (la señalización de los colectivos). En cuanto a los subtes, se programa una extensión de su red para eventos especiales (shows, noches de distintos rubros comerciales, etc.).

“La noche porteña tiene la capacidad de conquistar a los turistas más exigentes, y son los mismos vecinos quienes le dan esa magia que nos ha hecho célebres en todo el mundo”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Con BA 24 acompañamos a los que trabajan cuando otros duermen, y protegemos a los que disfrutan y descansan. Queremos potenciar la noche y llevar la cultura porteña a otro nivel”.

Con una agenda de trabajo centrada en el vecino, el plan “BA 24 Horas” está inspirado en una red global de más de 80 ciudades que implementan políticas integrales de planificación y gestión urbana para potenciar el disfrute nocturno y al mismo tiempo proteger a quienes descansan y acompañar a quienes trabajan por las noches.

Mayor seguridad

La Ciudad cuenta hoy con aproximadamente 5 mil establecimientos que funcionan por la noche, entre centros culturales, espacios independientes, gastronómicos, salones de eventos, teatros, lugares de venta de alimentos y clubes nocturnos.

Favorecer el desarrollo de la nocturnidad significa ofrecer oportunidades de crecimiento para el sector privado y de disfrute para los porteños. La economía nocturna representa un importante porción del empleo en la Ciudad (50.616 entre los que se destaca gastronomía y entretenimiento) y tiene un fuerte impacto económico.

El plan “BA 24 Horas” se estructura por etapas y a largo plazo se proyecta como una de las 50 grandes transformaciones de la Ciudad hacia 2027.

