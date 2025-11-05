El helado es uno de los postres más consumidos por los argentinos en distintos puntos del país. Ahora, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) festejará en todo el país la 41° Semana del Auténtico Helado Artesanal con el lema “El futuro es artesanal”.

La agenda viene con la tradicional Noche de las Heladerías el jueves 13 de noviembre, cuando varios locales de todo el país dispondrán promociones en 2×1 en cuarto kilo y shows musicales en vivo.

La consigna de este año busca poner en valor la creatividad, la autenticidad y la conexión humana en un contexto cada vez más digital. Es por eso que algunos amantes del helado desean saber cuáles son las heladerías que estarán presentes.

Qué heladerías estarán presentes en la Noche de las Heladerías

CABA

-Altri Helados Caballito (Honorio Pueyrredón 763)

-Altri Helados Flores (Avellaneda 2399)

-Altri Helados Parque Chacabuco (Primera Junta 1379)

-Bianca Palermo (Av. Scalabrini Ortiz 2295)

-Cabaña Tuyu (José Hernández 2275)

-Cadore (Corrientes 1695)

-CAIRO Helados (Avenida Cabildo 2789)

-CHUNGO (Av. San Isidro Labrador 4598)

-COLONIAL (Brandsen 1429)

-Don Antonio (Av. Emilio Castro 7298)

-EL PIAVE (Montes de Oca 1000)

-Enzo Helados (Av. de los Incas 4334)

-Heladería Diechi (Av. Santa Fe 1278)

-Heladería El Ciervo (Carhue 124)

-Heladería Lucano (Alberti 536)

-Heladería Occo (Av. Olazábal 4558)

-Heladería Santolín (Av. San Martín 3185)

-Heladería Venecia (Av. San Martín 6877)

-Heladería Venecia Belgrano (Vidal 2527)

-Heladería Venecia Plaza (Chivilcoy 3800)

-Helados Gaby’s (Baigorria 5284)

-Helados Papeete (Alejandro Magariños Cervantes 3053)

-Helados Tino (Av. Díaz Vélez 4520)

-Helados Vía Maggiore (Av. Callao 777)

-ICELAND (Nicaragua 6073)

-La Veneciana (Av. Alicia Moreau de Justo 1896)

-Las Malvinas (Ángel Gallardo 78)

-Lekker Heladería (Av. Carrasco 500)

-MUCKY Helados y Café (Álvarez Jonte 4299)

-PERTE Villa Pueyrredón (Mosconi 2999)

-PODIO (Corrientes 5602)

-Pórtico (Echeverría 3218)

-Riviera Helados (Balbín 2859)

-Saint Moritz Boedo (Av. La Plata 1781)

-Sandro Helados & Café (Arregui 6101)

-Terzo Helados - Flores (Av. Rivadavia 7035)

-TIENTA (Rosario 262)

-Tufic (Guatemala 4597)

-VALENCE (Rodríguez Peña 1299)

-Varese (Avenida Rivadavia 3502)

-Vía Giovanni (Av. Belgrano 2788)

-L’sucre Helados (Av. Santa Fe 3480)

-Lemu Gelato (Av. San Martín 2765)

-Marbet (Mario Bravo 1025)

-Free Shop (Sánchez de Bustamante 1604)

Gran Buenos Aires

-Antonio Helados y Café (Avenida del Mirador 430, Rincón de Milberg)

-Arianno (Ricardo Gutiérrez 1048, Olivos)

-ARNALDO (Av. Vélez Sarsfield 4621, Munro)

-BOMQUEBOM (Av. Tomás Márquez 1190, Pilar)

-Brissari Helados (Galicia 89, Avellaneda)

-CIWE (San José 785, San Miguel)

Provincia de Buenos Aires

-Heladería Polar (Fortunato de la Plaza 4601, Mar del Plata)

-Frio’s (Ruta 88 N° 8923, Batán)

-Aromë Helados (Calle 26 N° 1631, Miramar)

-Artesian Helados (Calle 16 esquina 51, La Plata)

Durante esa jornada, más de 500 heladerías habilitarán sus puertas con la promoción 2x1 en cuarto kilo, además de ofrecer descuentos, degustaciones y sorpresas especiales.