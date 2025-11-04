CABA busca consolidarse como la capital latinoamericana de la industria del gaming

El gaming se afianza como uno de los sectores con mayor proyección dentro de las industrias creativas y como un motor estratégico para la generación de empleo joven y especializado. En este contexto, la Ciudad presentó BA IN GAME, un nuevo programa destinado a consolidar a Buenos Aires como capital latinoamericana de la industria del gaming y las tecnologías emergentes.

La iniciativa representa un paso clave para el fortalecimiento del ecosistema gamer, promoviendo la interacción público-privada entre todos los actores estratégicos del sector: la academia, la industria y la alta competencia.

“Hace tiempo que venimos acompañando el desarrollo de los eSports, y hoy damos un salto de calidad con el lanzamiento de BA IN GAME”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas. Y agregó: “En el mundo hay 3 mil millones de gamers y unos 26 millones en Argentina: más de la mitad del país juega o compite en este universo”.

Además, Macri indicó: “Detrás de tanta pasión y energía también hay una industria global y pujante que mueve casi US$ 300 mil millones por año y que sigue en constante expansión. No entender que esto es de verdad es mirar para otro lado”.

El lanzamiento de BA IN GAME es parte de la agenda de trabajo que compartieron el Jefe de Gobierno y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que visitó Buenos Aires en el marco de la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

Jorge Macri agradeció la generosidad que ha tenido Madrid para compartir la experiencia de “su modelo innovador, que articula al sector público, la industria y la academia”, y remarcó que la Ciudad aspira a transformarse en “un gran hub latinoamericano” en desarrollo tecnológico. Lo acompañó el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

Unicornios Tech en Argentina

El Jefe de Gobierno recordó que Buenos Aires es la cuna de los grandes unicornios tecnológicos de la Argentina y apuntó que ya está en funcionamiento la primera sede TUMO, donde los estudiantes de nivel secundario tienen la oportunidad de formarse para aplicar su talento en las industrias creativas. “Estamos convencidos de que apoyando a las pymes del sector se puede generar mucho desarrollo económico y empleo”, agregó el Jefe de Gobierno.

Impulsado a través del Ministerio de Desarrollo Económico, BA IN GAME concentrará espacios de formación, incubación, aceleración, innovación y competencia, y generará un entorno de trabajo y aprendizaje que conectará a emprendedores, profesionales y empresas con las oportunidades que ofrece la economía del conocimiento.

“BA IN GAME es un programa donde el sector público, el privado y la academia se integran para potenciar el crecimiento de la industria gaming y de las tecnologías emergentes. La colaboración con Madrid nos permite incorporar una experiencia de gestión exitosa y fortalecer los lazos entre dos ciudades que comparten una misma visión: convertir la innovación y el conocimiento en motores de desarrollo e impulsar los empleos del futuro”, dijo el ministro Hernán Lombardi.

El Ministerio de Desarrollo Económico impulsa de este modo nuevas convocatorias de apoyo a la producción y exportación de videojuegos. Entre ellas se lanzarán los programas BA Desarrolla Videojuegos (ANR) y BA Producciones Videojuegos (Cash Rebate), que tienen como objetivo promover la inversión, generar empleo calificado y potenciar la proyección internacional del sector.

