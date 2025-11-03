WhatsApp estrena una función con IA que cambiará la forma de leer tus chats

WhatsApp presentó oficialmente una herramienta de inteligencia artificial que puede resumir conversaciones automáticamente. El sistema, llamado “resumen de mensajes”, permite a los usuarios leer solo los puntos más importantes de un chat sin tener que desplazarse por cientos de mensajes.

La función ya comenzó a implementarse en Brasil, en idioma portugués, y se espera que en las próximas semanas llegue al resto de América Latina, incluyendo Argentina. Según confirmó la empresa, el despliegue será progresivo y por regiones, tal como ocurrió con otras funciones de Meta.“El objetivo es que los usuarios puedan ponerse al día de manera rápida, sin perder tiempo revisando mensaje por mensaje”, explicó la compañía en su blog oficial.

Cómo funciona el “resumen de mensajes”

La nueva herramienta utiliza una tecnología llamada procesamiento privado (Private Processing), desarrollada por Meta AI. Gracias a este sistema, la inteligencia artificial puede analizar la conversación y generar un resumen sin acceder directamente al contenido de los mensajes.

Meta aclaró que los chats seguirán protegidos con cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que ni la empresa ni terceros puedan leer los mensajes. Además, el resumen generado solo será visible para el usuario que lo solicite, y no se almacenará ni se usará para entrenar modelos de IA.

Entre los idiomas disponibles hasta ahora se incluyen inglés, indonesio, portugués y español, aunque solo en fases de prueba limitadas.

Cómo activarlo paso a paso

La herramienta viene desactivada por defecto, y los usuarios deberán habilitarla manualmente desde la configuración de la aplicación.

Para activarla:

- Ingresar a Configuración > Chats > Procesamiento privado.

- Activar la opción “IA de Meta para resumir mensajes”.

- También se puede configurar la función por conversación, con la opción “Privacidad avanzada”, que impide que la IA intervenga en determinados chats.

Cuando haya mensajes acumulados, WhatsApp mostrará un botón con la opción “Resumir”, que generará un texto sintético con los temas más relevantes.

Privacidad y control del usuario

Meta asegura que esta nueva función se apoya en tres principios básicos:

Libre elección: el uso de la IA siempre será opcional. Transparencia: el usuario sabrá cuándo la herramienta está activa. Control total: se podrán ajustar los niveles de privacidad y desactivar la función en cualquier momento.

El resumen generado no es visible para otros participantes del chat, y nadie puede saber si otro usuario lo utilizó.

Por qué esta función puede cambiar la forma de usar WhatsApp

La función de resumen con IA busca resolver uno de los mayores problemas de los usuarios: los grupos sobrecargados de mensajes. Desde grupos laborales hasta comunidades, el sistema permitirá ponerse al día en segundos, sin perder la información clave.

Además, la integración de Meta AI abre la puerta a nuevas funciones de inteligencia artificial dentro de WhatsApp, como la redacción asistida de mensajes o la búsqueda inteligente dentro de chats, dos herramientas que la compañía ya está probando en versiones beta.

Cuándo llega a Argentina

Por el momento, WhatsApp confirmó que la función solo está disponible de manera estable en Brasil, pero llegará “muy pronto” a más regiones. En las próximas semanas podría habilitarse en español y otros idiomas, con un lanzamiento escalonado para usuarios seleccionados.

La expectativa es que antes de fin de año los usuarios de América Latina puedan acceder a esta nueva experiencia con IA dentro de la app.