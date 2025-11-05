Noche de los Museos en Córdoba: Plaza Cielo Tierra apuesta por la ciencia en vivo, arte inmersivo y teatro

En el centro de la noche más larga de los museos cordobeses, Plaza Cielo Tierra se prepara como si fuera un pequeño festival: ciencia en vivo, pantallas que reaccionan al público y una obra que mezcla teatro, danza y acrobacias. “Para nosotros es la jornada más especial del año”, contó Zuriihc, vocero del espacio, en diálogo con After Office, Punto a Punto Radio (90.7).

“Este año, por primera vez, además del show con reserva, abrimos dos actividades libres y gratuitas con las puertas de la fundación abiertas. No va a haber necesidad de sacar ninguna entrada”, explicó. Una de esas propuestas será una muestra de divulgación científica con equipos del Conicet Córdoba, con siete expositores y disciplinas que van de química y física a biología, geología, antropología e historia. La otra es “Ser_encia, soñando con los ojos abiertos”, una instalación interactiva con una pantalla de siete metros que responde a los movimientos del público.

La tercera pata es el espectáculo “El Mensaje: ecos del futuro” —coproducción con la compañía La Pendiente—, que invita a pensar “nuestro porvenir junto a la tecnología” con una puesta que combina acrobacias aéreas, música y baile. En sintonía, la consigna general de la edición 2025 apunta al “futuro de los museos en comunidades en constante cambio”

Zuriihc detalló además que, pensando en accesibilidad, incorporarán el dispositivo PROCER —una consola portátil que describe con audio lo que se enfoca— para facilitar la experiencia a personas con baja visión o ceguera durante la muestra científica. Y subrayó algo que se repite cada año: la zona de Nueva Córdoba se vuelve un corredor cultural entre Plaza España, Yrigoyen y Chacabuco, con miles de personas moviéndose de un espacio a otro.

“Se estima que pasan unas 3.000 personas por Plaza Cielo Tierra esa noche. Por eso organizamos turnos y combinamos actividades abiertas con otras con reserva, para que la experiencia sea disfrutable”, puntualizó.

Cuándo y dónde

Fecha y horario general: viernes 7 de noviembre , 20:00 a 01:00 . Entrada libre y gratuita en la mayoría de los espacios.

Apertura oficial: 19:00 en Centro Cultural UNC – Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía (Obispo Trejo 314), con la Orquesta Sinfónica de la UNC .

Mapa oficial de sedes: descargable con todas las direcciones y circuitos en nochedelosmuseos.unc.edu.ar

Plaza Cielo Tierra: agenda de la noche