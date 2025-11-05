Dos experiencias, un mismo pulso: “Calientes” y el Muro de Berlín protagonizan la Noche de los Museos 2025

Este sábado 9 de noviembre, desde las 19 hasta la medianoche, la Noche de los Museos 2025 desplegará más de 290 espacios culturales abiertos al público con entrada libre y gratuita. Dentro del circuito Barrio Norte–Palermo, dos propuestas se perfilan como paradas imperdibles: la muestra “Calientes”, en Espacio Peces, y el recorrido histórico por el Muro de Berlín alojado en la sede de Editorial Perfil.

Las cinco recomendaciones culturales de la semana: Gallery La Boca y San Telmo, Festival García Lorca y más

Ambas actividades comparten una misma energía: la exploración del cuerpo, la memoria y la huella humana desde distintos lenguajes artísticos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Calientes”: arte que late desde el cuerpo

Ubicada en las Salas 1 y 2 del Espacio Peces, la exposición “Calientes” reúne a más de una docena de artistas contemporáneos que trabajan sobre el deseo, la tensión y el impulso creativo como motores vitales.

A través de instalaciones, arte textil, pintura y poesía visual, las obras se enlazan bajo una curaduría que busca provocar sensaciones, encender la mirada y poner en juego lo que vibra en la materia.

Una muestra colectiva que explora el deseo y la forma

Los artistas Fabricio Gerbaudo, Pamela Archanco, Nika Seniora, Mauri Mayer, Eugenia Maranesi, Luz Maggio, María Laura Marbán, Mauge Sáenz Asprea, Paula Arocena, Alejandra Biedma, Chichi González Alzaga, María Kees y Pilar Lucero Torres conforman el núcleo de esta experiencia.

Cada uno, desde su lenguaje personal, aborda la idea del “calor” como símbolo de creación, energía y transformación. El cuerpo aparece como territorio, la materia se vuelve vibración y el arte se convierte en un gesto urgente: una forma de liberar lo que quema por dentro.

Santa Isabel: la madre de Juan el Bautista cuya fe anticipó al Mesías

El texto curatorial describe a “Calientes” como un espacio donde “la mirada dislocada y la combustión que deja huella se transforman en un calor compartido del que cada obra es testimonio”. En ese sentido, la muestra propone un recorrido emocional más que visual: una experiencia inmersiva que atraviesa al espectador con luces, texturas y silencios.

El recorrido histórico por Editorial Perfil

A pocos metros del Espacio Peces, el público podrá participar también de una visita guiada por las instalaciones de Editorial Perfil, sede emblemática del periodismo argentino. Allí se conserva uno de los fragmentos originales del Muro de Berlín, donado a la editorial como símbolo de libertad y pensamiento crítico.

Las visitas acompañadas —programadas para las 20.30 y 22.30 horas— partirán desde el Espacio Peces e incluirán un recorrido por las áreas de redacción, los estudios de televisión y la máquina de impresión alemana marca KBA, aún en funcionamiento.

El arte de Pablo Temes: memoria y democracia

Dentro del circuito en Perfil, el público podrá además conocer las obras del artista y director de arte de la casa, Pablo Temes, quien presentará su serie de 17 piezas sobre la Constitución Nacional, creadas en 2013 en conmemoración de los 30 años de democracia argentina.

También se exhibirán sus caricaturas originales para la Revista Noticias, piezas icónicas que dialogan con la historia política y cultural del país.

De esta forma, la propuesta de Perfil combina arte contemporáneo, memoria democrática y patrimonio periodístico en una misma experiencia.