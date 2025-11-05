Las cinco recomendaciones culturales de la semana: Gallery La Boca y San Telmo, Festival García Lorca y más

Festival Federico García Lorca: el músico

Se trata de un homenaje al poeta y dramaturgo que también fue pianista, musicólogo y amante del flamenco. A lo largo de cuatro domingos de noviembre, el público podrá disfrutar de un recorrido que revela al Lorca pianista, recopilador de canciones populares y creador fascinado por el flamenco y la tradición andaluza.

Con la participación de cantantes del Teatro Colón, solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional, artistas flamencos de primer nivel, la compañía teatral Cazadores del Arte Perdido y la Orquesta Amadeus, el festival creado por el pianista español Raúl Canosa promete ser uno de los acontecimientos más completos y originales de la temporada.

El Festival Federico García Lorca: El músico invita a redescubrir la figura de un artista integral: poeta, dramaturgo, pianista, musicólogo y amante del cante jondo. En sus años en la Residencia de Estudiantes de Madrid, Lorca compartió tertulias musicales con Manuel de Falla y estudió piano de manera intensiva antes de consagrarse a la poesía.

Su pasión por la música se refleja tanto en sus escritos como en su recopilación de Canciones populares españolas (1931), donde fusionó el folclore con una sensibilidad moderna. Este ciclo, auspiciado por la Embajada de España en la Argentina, la AECID y el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), propone celebrar esa dimensión menos conocida de su legado.



Domingo 9 de noviembre – Las canciones de Lorca

Un diálogo entre la lírica y el cante jondo, con María Savastano (soprano), Raúl Canosa (piano), Raúl Jiménez y Eugenio Romero (cante), R. González Mediondo (guitarra), y los bailaores Vico Zapata y Zanubia Jatib. Una interpretación única de las canciones recopiladas y armonizadas por Lorca, en versiones de piano solo, canto lírica y tablao flamenco. Además, dos estrenos de piezas compuestas por Canosa sobre textos del poeta.

Al finalizar el concierto, degustación de vinos de la Bodega Albaflor.

Domingo 16 de noviembre – Bodas de sangre

La compañía teatral Cazadores del Arte Perdido presenta la obra más dramática y visceral de García Lorca, símbolo universal de la pasión y el destino.

Domingo 23 de noviembre – Elogio a Beethoven, de Lorca

Con Luis Roggero (violín) y Raúl Canosa (piano).

Un tributo al joven Lorca pianista, admirador ferviente de Beethoven y Chopin, con las sonatas Appassionata y Kreutzer entre sus favoritas.

Domingo 30 de noviembre – Orquesta Amadeus

El cierre del festival estará dedicado a El amor brujo de Manuel de Falla y al Concierto para piano N.º 2 de Beethoven, obras emblemáticas del espíritu romántico y del diálogo entre España y Europa, con dirección de Alfredo Corral, y la participación de Ulises Belén (piano) y Daniela Prado (mezzosoprano).

Domingos 9, 16, 23 y 30 de noviembre, a las 18 en FEDESPA (Federación de Sociedades Españolas de Argentina) Bernardo de Irigoyen 672, CABA. Entradas desde $20.000 (abono por los cuatro conciertos: $72.000) por Passline o por transferencia al alias festivallorca, enviando comprobante al 11 3916-5437

Gallery La Boca y San Telmo

Gallery es una invitación a sumergirse en el circuito artístico de la Ciudad de Buenos Aires, acercando al público las galerías de arte y espacios creativos más destacados. Organizado en distintos recorridos, este gran evento gratuito lleva más de dos décadas impulsando el encuentro directo con las escenas locales del arte contemporáneo. Este sábado 8 de noviembre el reccorido será en los barrios de San Telmo y La Boca.

Para los recorridos guiados deberán presentarse a las 14.45 en el punto de encuentro del recorrido. Los recorridos son gratuitos con capacidad limitada. Link de inscripción aquí.

Recorrido guiado #1

Punto de encuentro: Moria Galería - Bolívar 430 piso 2

Pólvora - Venezuela 720

COTT – Perú 973

Piedras - Perú 1065



Recorrido guiado #2

Punto de encuentro: MACBA - Av. San Juan 328

Museo de Arte Moderno - Av. San Juan 350

W Galería - Defensa 1369

Fundación El Mirador - Brasil 301



Recorrido guiado #3

Punto de encuentro: COTT – Perú 973

Piedras - Perú 1065

Nora Fisch - Avenida San Juan 701

Calvaresi - Defensa 1136



Recorrido guiado #4

Punto de encuentro: Fundación Andreani - Av. Pedro de Mendoza 1981.

Fundación PROA - Av. Don Pedro de Mendoza 1929

CONSTITUCIÓN - Del Valle Iberlucea 1140



Recorrido guiado #5 VISITA STREET ART

Punto de encuentro: Fundación Proa, Av. Don Pedro de Mendoza 1929.

Recorrido por los murales urbanos del Barrio de La Boca a cargo de Evelyn Sol Márquez.

Horario: 15 a 17 y finaliza en Fundación Larivière.

Duración 2 horas de recorrido a pie aproximadamente.

A las 15 RECORRIDO URBANO ARQUITECTÓNICO

Recorrido arquitectónico/ urbano en el Circuito La Boca y San Telmo guiado por la Arq. Adriana Bianchedi.

Punto de encuentro: Fundación Santander - Av. Paseo Colón 1380

Horario: 15 a 17 (duración 2 horas de recorrido a pie)

A las 16ACTIVIDAD DESTACADA - INAUGURACIÓN MARCOS LÓPEZ

Punto de encuentro: Fundación Larivière - Caboto 564

A las 18 AFTER GALLERY EN MUSEO MARCO DE LA BOCA con performances by @DJ_PALAPA, tragos y mucho más.

Dónde: Av. Almirante Brown 1031

Horario: de 18 a 21.

Llega “Raíz, Tierra y la Voz”, un concierto único de música lírica coreana

El jueves 6 de noviembre a las 19, -con entrada libre y gratuita- el Centro Naval de Buenos Aires (Av. Córdoba 801) será sede de un concierto único: Raíz, Tierra y la Voz, un espectáculo que une música lírica coreana, tradición andina y sensibilidad universal. La protagonista es An Ra Chung, soprano surcoreana radicada en Argentina, quien presentará junto a la pianista coreana Hyekyung Chung -conocida como Luna- y músicos invitados del Teatro Colón un repertorio profundamente emocional, atravesado por la gratitud, la melancolía y la conexión con la tierra.

La propuesta, que tendrá además funciones en Jujuy (9/11 en el Teatro Mitre) y en Tilcara (10/11), nace de un momento revelador que An Ra vivió en los paisajes jujeños: allí, entre cerros y vientos, sintió que Arirang —la canción más emblemática del folclore coreano— resonaba como un eco natural entre las montañas. Como si la Pachamama y el alma coreana se entendieran sin necesidad de traducción.

“Este concierto es una manera de agradecerle a la tierra por haberme devuelto mi música, y a esta tierra argentina por haber sido el lugar donde pude volver a escucharme.”, cuenta An Ra. “Durante años, mi voz estuvo dormida, y fue aquí donde, sin buscarlo, la volví a encontrar.”

Un viaje musical entre continentes y tradiciones

En el Mes de la Música y en el Día de la Tradición, la Fundación Beethoven, que celebra sus 25 años, presenta “Canciones sin patria”, una propuesta musical evocadora en la que la destacada soprano Jaquelina Livieri, acompañada por el pianista Matías Chapiro, ofrecerán un programa único que celebra la convergencia cultural entre Argentina y España, atravesando el océano para unir continentes y tradiciones a través de la obra vocal de cinco compositores que vivieron y crearon en ambas tierras.

El recital constituye una oportunidad única para conocer canciones poco difundidas en un homenaje explícito al vibrante intercambio artístico entre ambas tierras, haciendo eje en el repertorio vocal de Montserrat Campmany y Cortés (1901-1995), Eduardo Grau (1919-2006), Andrés Gaos (1874-1959), Jaime Pahissa (1880-1969) y Manuel de Falla (1876-1946).

Lunes 10 de noviembre, a las 20. Fundación Beethoven - Av. Santa Fe 1452 (CABA). Entradas: $5.000.- por Alternativa Teatral

6 de noviembre: llega la Noche de las disquerías

Llega la 17° edición de la noche de las disquerías, organizada como cada año por CAPIF -la cámara que representa a la música grabada en Argentina-. Se realizará en simultáneo en Ciudad de Buenos Aires y diversos lugares del interior del país y habrá descuentos y promociones en todos los locales adheridos. También presentaciones en vivo, firmas de discos y lanzamientos exclusivos para la fecha.

El próximo 6 de noviembre llega una nueva oportunidad para todos los melómanos. Los locales se sumarán a la iniciativa con descuentos en los puntos de venta y, en muchos casos, con promociones en sus sitios de venta online. También con lanzamientos especiales y música en vivo. Las novedades que se pondrán a la venta el jueves 6 incluyen Privé de Luis Alberto Spinetta, en una re- edición en vinilo que contiene canciones magnéticas como “Alfil”, “Ella no cambia nada”, “Ropa violeta” y “No seas fanática” y dos discos icónicos de Intoxicados como Buen día y No es solo rock and roll (todos parte de la colección “El rock argentino es Universal”, editada por Universal Music Argentina).

También verán la luz el nuevo trabajo de Juana Molina titulado Doga, el álbum de Vitico Rock and roll 2025 y Blues acústico en el living de Pappo y Botafogo (todos editados por el sello local RGS).

