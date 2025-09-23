“Juro que todo esto sucedió en un día”: la primera gran exposición de Florencia Böhtlingk en Malba Puertos

Se inauguró el sábado 20 de septiembre en Malba Puertos la primera gran exposición institucional de Florencia Böhtlingk (Buenos Aires, 1966), titulada Juro que todo esto sucedió en un día, obras 2010-2024. Curada por Alejandra Aguado, la muestra reúne más de 80 piezas, entre pinturas y acuarelas, que podrán visitarse hasta el 8 de marzo de 2026 con entrada gratuita.

La propuesta concentra 15 años de producción en los que la artista consolidó un estilo propio, marcado por composiciones geométricas, paletas de colores reducidas y un registro donde el paisaje se entrelaza con escenas íntimas y sociales. Desde la cuenca del Río de la Plata hasta la selva misionera, Böhtlingk retrata la vida cotidiana como una sucesión de acontecimientos deslumbrantes.

“Este período marca el momento en el que la pintura de Florencia encuentra una identidad nítida”, explicó la curadora Aguado durante el recorrido inaugural. Para ella, 2010 fue un punto de inflexión: la artista dejó atrás la exigencia naturalista y comenzó a construir un lenguaje propio que traduce la experiencia del entorno en imágenes de fuerte potencia poética.

Böhtlingk también lo resumió en palabras: “Comprendí que la naturaleza y la pintura eran dos cosas distintas. La geometría me permitió construir ese paisaje que habitaba y traducirlo al lenguaje de la pintura. Ahí fui feliz”.

El recorrido se organiza en torno a dos series principales: Misiones, inspirada en la exuberancia selvática y en las costumbres locales, y Río de la Plata, que capta los modos de vida en la ribera y en la ciudad. “En estas obras no sólo aparecen montes y ríos, sino también vecinos, juegos, reuniones familiares. Todo cabe en el cuadro, como si la geometría pudiera contener la vida misma”, detalló la artista.

Las pinturas no se limitan a reproducir un paisaje: funcionan como un registro testimonial. Böhtlingk lo define como una “contabilidad emocional” de aquello que la rodea. La luz, las aves, los cultivos o una escena doméstica aparecen en equilibrio, sin jerarquías, como parte de una misma experiencia vital.

La exposición incluye también una selección de acuarelas y bocetos, que actúan como diarios de viaje. “El boceto es lo primero y lo fundamental: es el instante vital arrancado de la vida en un papel. De ahí nace todo lo demás”, explicó Böhtlingk, habituada a trabajar al aire libre y a registrar cada “instante decisivo”.

Ese impulso de registrar lo inmediato se trasladó a su producción con palabras. Algunas de las obras integran textos que emergieron en contextos políticos y sociales, como las elecciones de 2019 o la pandemia. “Las palabras también son imágenes. Si digo ‘Brasil’, aparece todo lo que uno imagina de ese lugar. Es otra forma de pintar la realidad”, comentó la artista.

En diálogo con esta experimentación, Aguado destacó la dimensión política de su obra: “Sus cuadros pueden parecer ensoñaciones, pero son profundamente testimoniales. Buscan dar cuenta de lo que sucede en el territorio, en la comunidad y en su propio entorno”.

La artista reconoce influencias múltiples, desde el arte popular y el grabado hasta referencias al surrealismo o la talla religiosa. “En mis cuadros aparecen capas infinitas de la historia de la pintura. No hay una referencia puntual, sino un cúmulo de miradas que se superponen y que yo voy filtrando con mi propio lenguaje”, expresó.

El título de la muestra, Juro que todo esto sucedió en un día, remite a esa abundancia de elementos que se acumulan en sus telas: escenas familiares, cultivos, juegos, animales, colores intensos. “Cuanto más sintético era el cuadro, más cosas podían entrar. Era un diálogo entre la geometría y lo que iba sucediendo adentro, casi mágicamente”, relató Böhtlingk.

La inauguración coincidió con el primer aniversario de la sede de Malba Puertos en Escobar y con los 24 años del museo fundado por Eduardo Costantini. En este marco se organizaron talleres y actividades educativas, además de un ciclo literario en el que escritores como Laura Wittner, Marie Gouiric y Daniel Alva produjeron textos inéditos inspirados en las obras exhibidas.

“El objetivo es que los visitantes puedan comprender de qué trabaja un artista contemporáneo”, señaló Aguado. Por eso, además de las salas, la propuesta se expande hacia actividades participativas y lecturas que amplifican el universo de Böhtlingk.

“Unir arte y vida” es, en definitiva, la premisa que guía esta retrospectiva. Desde la intimidad de un retrato en su taller hasta el mapa detallado de un paraje misionero, la artista construye un repertorio visual que transforma lo cotidiano en memoria compartida.

La muestra "Juro que todo esto sucedió en un día" se puede visitar en Malba Puertos (Av. de la Bahía 160, Escobar) hasta el 8 de marzo de 2026, con entrada libre y gratuita.

