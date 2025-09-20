Una veintena de galerías se darán cita en una nueva edición de Ruta FARO

Después de un año de silencio, un cambio de comisión directiva y una redefinición de su propósito, Ruta FARO vuelve al ruedo. Y lo hace a lo grande.

En una primera edición, en 2021, el evento se realizó bajo la modalidad de galerías albergando a otras galerías; al año siguiente exploró un formato itinerante durante cinco días, con recorridos organizados por zonas urbanas de la ciudad, Unquillo y Colonia Caroya.

En 2023 se asentaron en una sede única, en el Colegio de Arquitectos de Córdoba, y el año pasado realizaron un impasse debido a las agendas de algunas galerías que ya tenían asumidos compromisos en ferias internacionales.

Este año, el formato de la nueva edición marca un cambio de rumbo, dejando atrás la itinerancia de 2022, similar a las Gallery Nights, que buscaba descentralizar el arte, y volcándose nuevamente a un espacio que concentrará a todas las galerías en un solo lugar.

El Espacio Cultural inaugura seis nuevas salas de exposición

La decisión de reunirse en una única sede responde a la necesidad de fortalecer la red y de trabajar de manera colectiva.

No obstante, la presidenta de FARO no descarta volver a la itinerancia en el futuro. “Probablemente el año que viene vamos a volver a la itinerancia porque son dos cosas que no se pueden comparar: una es la dinámica de feria y la otra es la dinámica del recorrer estos espacios”, afirma María Wonda a Perfil Córdoba.

Ahora, en una alianza estratégica con el Multiespacio Cultural Bancor, Ruta FARO se asentará en el edificio de exposiciones ubicado en Entre Ríos 119.

“Estamos produciendo prácticamente una feria”, dice Wonda. Y la frase no es casual. Esta nueva etapa de la asociación, con una identidad renovada y una comisión directiva ampliada, busca consolidar una red, aunar voces y mostrar la vitalidad del arte contemporáneo cordobés.

El coleccionismo como práctica cultural y comunitaria

El manifiesto de esta edición es simple y contundente: “Coleccionar es una práctica cultural y comunitaria”, dicen y explican que el coleccionismo no es solo un acto de acumulación, sino una forma de dar lugar, de sostener la vitalidad de las obras y de transformar la mirada del público. Desde esa perspectiva, la obra se concibe como un “dispositivo vivo” que activa relaciones entre el cuerpo, la materialidad y el territorio.

“Ruta FARO instala el coleccionismo como práctica cultural viva: una forma de hospitalidad que cuida procesos y amplía la experiencia compartida del arte”, explica Gisela Cassettai, vicepresidenta y curadora de la edición.

Con precios de obras que arrancan en los US$100 y pueden llegar hasta los US$3.000, la iniciativa contará con la participación de 19 galerías (como Vía Margutta, Ankara, La Cúpula, Sasha, Marchiaro y Mina, entre otras) y 54 artistas de Córdoba y la región.

Entre los artistas que estarán presentes en esta edición, se encuentran figuras consagradas como Carlos Alonso, Antonio Seguí, Julio Le Parc y Rogelio Polesello, que convivirán con artistas como Juan Suárez, Katy Bainotti y Carolina Gotusso.

Una programación que va más allá de la exhibición

La inauguración oficial será el miércoles 24 de septiembre a las 19. A partir de allí, la propuesta se despliega en una agenda de cuatro días (hasta el domingo 28 a las 15), que combina la exhibición y venta de obras con una serie de activaciones, charlas y conversatorios.

Entre las actividades destacadas se encuentran visitas guiadas, conversatorios a pie de obra y charlas sobre procesos creativos. El evento también incluirá un Jam de grabado abierto a la comunidad con los artistas Juan Juares y Julieta Ramírez Cosulich (del espacio Mini Contemporáneo).



Para visitar

Con entrada libre y gratuita, los horarios para el público serán de miércoles a sábado de 12 a 20, y el domingo de 11 a 15. Para conocer la programación completa, se puede visitar la página oficial de FARO.