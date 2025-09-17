Gallery presenta su segunda edición 2025: una invitación a recorrer galerías de arte por Palermo y Villa Crespo

Con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad este sábado 20 de septiembre de 2025 llega la segunda edición del Gallery de este año y en esta oportunidad la cita es en los barrios de Palermo y Villa Crespo. Gallery es una iniciativa que busca impulsar el recorrido por espacios artísticos como galerías, museos, talleres de artistas y fundaciones con el fin de acercar el arte contemporáneo al público general y dar a conocer la excelencia de la oferta de arte local.

Pablo Siquier en Ruth Benzacar.

Este evento gratuito lleva más de dos décadas dando a conocer de primera mano el circuito porteño de arte contemporáneo. Gallery continúa su recorrido este 2025 con el circuito de Palermo, Villa Crespo y culmina en el barrio de La Boca, Distrito de las Artes (8 de noviembre).

Agenda de actividades

16.30 - 19.30 RECORRIDOS GUIADOS

Presentarse a las 16.15h en el punto de encuentro del recorrido. Los recorridos son gratuitos con capacidad limitada. Link de inscripción aquí

Recorrido guiado Palermo #1

Este es un recorrido a pie

Punto de encuentro: MAP - Museo de Arte Popular José Hernández

Casa Victoria Ocampo (sede cultural Fondo Nacional de las Artes)

Museo Nacional de Arte Decorativo.

Recorrido guiado Palermo #2

Este es un recorrido a pie

Punto de encuentro: Eseade - Uriarte 2472.

Quimera

La Casa Walsh

Gachi Prieto

Recorrido guiado Villa Crespo #3

Punto de encuentro: ArtexArte - Lavalleja 1062.

MicroGalería

Pabellón 4

Julia Baitala Arte Contemporáneo.

Recorrido guiado Villa Crespo #4

Punto de encuentro - Bonta - Gorriti 4481.

Pabellón 4

MicroGalería

Gachi Prieto Arte contemporáneo

Recorrido guiado Villa Crespo #5

Ruth Benzacar galería de arte – punto de encuentro Juan Ramírez de Velasco 1287.

Fundación Cazadores

Valerie´s Factory

17 RECORRIDO URBANO ARQUITECTÓNICO:

Recorrido arquitectónico/ urbano en el Circuito Retiro/Recoleta/Microcentro guiado por la Arq. Adriana Bianchedi.

Sábado 20 de septiembre

Punto de encuentro: Quimera. Güemes 4473.

Horario: 17 a 19 aprox (duración 2 horas de recorrido a pie)

Cupo máximo: 60 personas.

Con inscripción previa.

Capacidad limitada.

Actividad libre y gratuita.

16.30 ACTIVIDAD DESTACADA - VISITA GUIADA A LA MUESTRA DE ANDRÉS PAREDES EN EL MUSEO SÍVORI



Punto de encuentro: Museo Sívori Av. Infanta Isabel 555. (frente al puente del Rosedal de Palermo) Parque Tres de Febrero

Duración: 45 min.

Presentarse 10 min antes del inicio de la actividad.

Exhibición Un puñado de tierra: curada por Sandra Juárez, la muestra aborda la tierra como principal elemento conceptual, tanto en lo material como en lo inmaterial: la tierra como superficie fértil donde crece lo vegetal, pero también como materia vibrante y, finalmente, como lugar donde todo se transforma.

Con inscripción previa.

Capacidad limitada.

Actividad arancelada con ticket de entrada $2000.-

Link de inscripción aquí

19.30 AFTER GALLERY EN VALERY´S FACTORY

Se realizará en Valery´s Factory el cierre de la jornada con performances by Nos en Vera, DJ Nebula, tragos y mucho más.

Dónde: Vera 1350

Horario: 19.30

Acompañan Grolsch, Spritz Hibiscus GANCIA y Chances. Presenta Ciudad de Buenos Aires.

Entrada libre y gratuita.

Link de inscripción al AFTER GALLERY aquí

Capacidad limitada.

