La Licencia Nacional de Conducir es aceptada en todo el mundo: ¿por qué sirve para manejar en el exterior?

La Licencia Nacional de Conducir es válida para manejar en distintos países del mundo, precisamente en aquellos que integran el Mercosur, debido a que posee códigos de nomenclatura internacional y, además está verificada por la normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y cuyo registro se encuentra respaldado por la Convención de Ginebra y de Viena.

A través de la Cancillería, el Estado Nacional le aconseja a aquellos ciudadanos que viajarán al exterior, la realización de una consulta previa al consulado del país correspondiente. Debido a que, algunos destinos exigen el Permiso Internacional de Conducir (PIC).

El PIC es solicitado particularmente en Europa y en algunos estados norteamericanos y el registro argentino de conducir, no es suficiente para circular en las partes del mundo antes mencionadas.

Licencia Nacional de Conducir

En dichos casos, las autoridades locales y/o empresas de alquiler de autos suelen exigir la Licencia Internacional de Conducir (LNC), que actúa como traducción oficial de la licencia de conducir argentina y facilita el cumplimiento de normas extranjeras.

Sin embargo, es sumamente importante subrayar que El Permiso Internacional de Conducir (PIC) no es un reemplazo de la LNC argentina, sino un documento complementario que traducido a varios idiomas acredita ante autoridades extranjeras que el conductor posee una licencia válida en su país natal.

El trámite para obtener el permiso internacional en Argentina debe gestionarse de forma personal y presencial. Generalmente se realiza ante el Automóvil Club Argentino (ACA) u otras entidades habilitadas, y requiere la presentación de la licencia nacional vigente y el DNI, además de fotografías y otros requisitos menores.

Permiso Internacional de Conducir

Carnet internacional: cómo tramitarlo en Argentina a través del ACA

¿Cuáles son los requisitos para tramitar el Permiso Internacional de Conducir?

-El trámite es personal, presencial y no requiere turno previo.

-Presentar Licencia de Conducir Argentina vigente original física y fotocopia de frente y dorso.

-Presentar Documento Nacional de Identidad original físico y fotocopia de frente y dorso. El mismo deberá ser el último emitido y en vigencia.

-Dos fotos iguales y actualizadas 4×4 de frente, con fondo celeste o blanco, sin anteojos, impresas en papel calidad fotográfica.

-No es necesario rendir exámen de conducción.

Un dato importante a tener en cuenta es que la licencia internacional nunca puede expirar después que la nacional. Es decir, si a la Licencia Nacional le queda menos de un año de vigencia, el registro internacional será válido hasta el último día de vigencia de la Licencia Nacional.

