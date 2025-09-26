Charly García, ganador del Konex de Brillante 2025, el mayor premio a la música popular argentina

Charly García fue premiado con el Konex de Brillante 2025, el máximo reconocimiento que entrega la Fundación Konex a los referentes de la música popular argentina, que destaca la trayectoria más sobresaliente de la última década en el ámbito musical nacional. Así lo comunicó Luis Ovsejevich, presidente de la fundación, junto a Sandra Mihanovich, presidenta del Gran Jurado.

Con este galardón, el legendario músico argentino se suma a una lista de grandes nombres como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi, que fueron reconocidos por su aporte a la cultura nacional. El Konex de Brillante, que es entregado cada una década, fue otorgado a Yupanqui en 1985, Sosa en 1995, Salgán en 2005 y Saluzzi en 2015.

El ganador del Konex Brillante es elegido entre las cien personalidades más relevantes de la música popular en veinte disciplinas, que reciben el Diplomas al Mérito. Dentro de esas figuras, el Gran Jurado selecciona a quienes recibirán el Konex de Platino, mientras que entre los galardonados con el Konex de Platino y las Menciones Especiales se elige al premio mayor.

Los galargonados fueron seleccionados por un jurado integrado por 20 reconocidas personalidades, presidido por Mihanovich, con Alejandro Lerner como Secretario General y Dino Saluzzi como Presidente Honorario.

En esta premiación, quienes recibieron las Menciones Especiales fueron Charly García, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela y Trombonanza. Además, el Gran Jurado también otorgó el Konex de Honor a Javier Martínez y Mariano Mores, dos artistas fallecidos en la última década.

La ceremonia de entrega de los Premios Konex 2025 será el próximo martes 11 de noviembre.

Este año, la lista de Konex de Platino está integrada por artistas de distintos géneros. Entre los distinguidos se encuentran José “Pepe” Colángelo como solista de tango, la Orquesta del Tango de Buenos Aires como conjunto de tango, Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi en la categoría de solista de folklore, y Los Manseros Santiagueños como conjunto de folklore.

Dentro del jazz, los reconocimientos fueron para Ricardo Lew y Escalandrum, mientras que el rock premió a David Lebón y Divididos y en pop se destacaron Lali Espósito, Babasónicos y Miranda!. Otros premiados fueron La Delio Valdez en música tropical, Wos en urbano, CA7RIEL & Paco Amoroso en alternativo, y Hernán Cattaneo en electrónica.

La ceremonia de entrega de los Premios Konex 2025, que también incluye los galardones Konex de Platino, Konex de Honor y Menciones Especiales, se realizará el martes 11 de noviembre de 2025 a las 18 en la Ciudad Cultural Konex, ubicada en Sarmiento 3131, Buenos Aires.

El agosto de este año, Charly también fue distinguido con otro reconocimiento: el Doctorado Honoris Causa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La decisión de destacar al músico surgió de la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes por su “aporte musical y por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina”.

