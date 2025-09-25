Las cinco recomendaciones culturales de la semana: literatura, fotografía, Verdi y caligrafía japonesa

“Japón en su escritura”: exposición de caligrafía de Ryuho Hamano

La Embajada del Japón en Argentina, invita a conocer la obra del maestro Hamano Ryuho, experto en la técnica caligráfica japonesa. La muestra podrá visitarse hasta al 12 de diciembre en la Biblioteca del Congreso de la Nación (Alsina 1835, CABA), de lunes a viernes de 8 a 20. Entrada libre y gratuita presentando DNI o pasaporte vigente.

En el marco de los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, la muestra invita a reflexionar sobre la paz y la fuerza de las palabras, a partir de obras que evocan las últimas cartas de los pilotos kamikaze y otras piezas inspiradas en la poesía clásica japonesa. A través de la caligrafía, Hamano propone “escribir con el corazón” como un puente hacia la comprensión y el respeto mutuo.

La exhibición esta integrada por 24 impactantes piezas en diversos tamaños, en tinta sobre diversos soportes: tela, pergamino y papel. Entre ellas, por primera vez en Argentina, se exhibirán obras realizadas con sellos Bunkoku tallados en piedra por el maestro Hamano Ryuho.

El eje curatorial dialoga con el Manyōshū, la antología poética más antigua de Japón (s. VIII), y con textos clásicos de Bashō, Chōmei, Yoshida Kenkō y Sei Shōnagon.

Se inaugura la exposición Laiseca, el iniciado

La exposición es organizada por la Biblioteca Nacional y plantea un recorrido doble sobre la obra y los saberes esotéricos de Alberto Laiseca.

El visitante puede reconstruir la literatura de este inclasificable y genial escritor al tiempo que se sumerge en su imaginario delirante e inusitado. La exposición invita a conocer la narrativa laisequiana a través de los fragmentos que pueden hallarse en el acervo de la Biblioteca Nacional (entre libros, revistas y cartas), además de fotos, manuscritos y testimonios audiovisuales que se consiguieron reunir. En la magia, todo viaje es un aprendizaje misterioso. Laiseca, el iniciado aspira a servir de guía en ese accidentado trayecto.

Mariano Buscaglia, curador de la exposición, explicó: “La muestra realiza un recorrido biográfico y, a la vez, astral acerca de la vida y obra de Alberto Laiseca. Tomamos como punto de partida tres principios fundamentales expuestos en el libro La clavícula del hechicero (o el gran libro de San Cipriano), volumen de magia muy frecuentado por el autor. Allí dice ‘conviene que el iniciado pase por las tres fases: deseo, perseverancia y dominio'. La primera pertenece a la iniciación, o sea, al deseo de aprender. La segunda consiste en la perseverancia, la voluntad para alcanzar un objetivo y la tercera, el maestro, es el verdadero mago, puesto que ha logrado el ‘dominio absoluto del arte’”.

Libros que obsesionaron al autor durante su infancia, las publicaciones que ejercieron una influencia imperecedera en su obra, fotos inéditas de su infancia y juventud que nos prestó su hija Julieta, sus colaboraciones en revistas de escasa difusión o desconocidas cuando se iniciaba como escritor, la zoología esotérica de su libro El jardín de las máquinas parlantes, esculturas de las máquinas astrales creadas por Hernán Sánchez, las cuatro ediciones de su novela capital Los sorias (la novela más larga de la literatura argentina que tardó diez años en escribir y dieciséis en publicar) y un CV escrito por el propio Laiseca son algunos de los materiales que estarán expuestos.

Laiseca, el iniciado se puede visitar del 26 de septiembre al 30 de junio de 2026 de lunes a viernes de 9 a 21 y sábados y domingos de 12 a 19 en la Sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional. Entrada gratuita.

El Réquiem de Verdi en la Parroquia “Inmaculada Concepción” y en la Parroquia “San Pedro Telmo”

En el marco de su Temporada 2025 y después de sus presentaciones de Carmen y Carmina Burana, Compañía Clásica del Sur sigue presentando el Réquiem de Giuseppe Verdi, con orquesta, coro y solistas dirigidos por César Tello y con una extraordinaria puesta de imágenes a cargo del Estudio de Arte Multimedia Philharmonic Pictures, dirigido por Dmitrii Ermolin.

Y una vez más, la Compañía propone como escenario dos espacios especialmente apropiados para el título elegido: la Parroquia “Inmaculada concepción”, en el barrio de Belgrano, y la Parroquia “San Pedro G. Telmo”, en medio de la tradicional arquitectura de San Telmo, replicando de algún modo la intención de su estreno, ocurrido en 1874 en la iglesia San Marco, en Milán.

Desde entonces, el Réquiem se alza como una de las cumbres de la música sacra y, al mismo tiempo, como una de las obras más intensas y dramáticas de todo el repertorio sinfónico-coral. Nació como homenaje al escritor Alessandro Manzoni, venerado por Verdi y símbolo del Risorgimento italiano. Su muerte impulsó al compositor a concluir un proyecto que se remontaba al frustrado Réquiem por Rossini de 1868, del cual había quedado el Libera me, luego convertido en movimiento final de la misa.

Aunque Verdi se confesaba escéptico en cuestiones de fe, volcó en esta obra toda la energía acumulada tras haber compuesto 26 óperas. El resultado fue una partitura monumental para cuatro solistas, coro y gran orquesta, donde la espiritualidad convive con el dramatismo operístico. El célebre Dies irae, con su desbordante poder coral y orquestal, evoca el Juicio Final con violencia inédita, mientras que secciones como el Offertorium o el Agnus Dei transmiten una serena intimidad. El Libera me final, de sobrecogedora intensidad, cierra la obra suspendida entre la desolación y la esperanza.

Viernes 26 de septiembre a las 20

Parroquia “Inmaculada Concepción”

Vuelta de Obligado 2024 - Belgrano - CABA

Domingo 28 de septiembre a las 19

Parroquia “San Pedro Telmo”

Humberto 1° 340 - San Telmo - CABA

Minae Mizumura: historias reales, historias de novela

El próximo lunes 29 de septiembre a las 18, la editora, traductora y escritora Luisa Borovsky brindará una clase especial sobre la autora japonesa Minae Mizumura en la Biblioteca del Museo Malba.

Nacida en Tokio, a sus doce años Minae Mizumura se mudó con su familia a los Estados Unidos. Esa experiencia atraviesa y funda su obra. Después de obtener su doctorado en literatura francesa en la Universidad de Yale regresó a Japón decidida a escribir en su propio idioma. En 1990 publicó Luz y oscuridad, una continuación –final para la novela inconclusa de Natsume Soseki, padre de la literatura japonesa moderna– que marcó el inicio de su carrera como novelista. Le siguieron Yo, una novela, Una novela real –por la que recibió el prestigioso premio Yomiuri– y La herencia de la madre (todas traducidas al castellano por primera vez por Adriana Hidalgo editora).

Durante la clase, además de la imprescindible referencia a las novelas de Mizumura, se analizará cómo la autora incluye y entrelaza en sus relatos obras que la preceden en el tiempo como Genji Monogatari (“La historia de Genji”) –escrita en el siglo XI por una mujer, Murasaki Shikibu–, Konjiki Yasha (“El diablo dorado”) –novela de Koyo Ozaki publicada por entregas a partir de 1897– y la célebre Cumbres borrascosas de Emily Brontë. Además, en el recorrido por las obras de Minae Mizumura se caracterizará el “watakushi-shōsetsu” –la novela del yo– y el “honkaku shōsetsu” –la novela real.

Luisa Borovsky es editora, traductora, escritora. Se desempeñó como editora en Grupo Editorial Planeta y en Ediciones B (hoy grupo Penguin Random House). Desde hace algunos años edita y traduce libros para sellos editoriales de Argentina, España y Latinoamérica. Dictó seminarios sobre edición en el Centro Cultural Ricardo Rojas y sobre traducción en Casa de Letras. Organizó talleres independientes sobre teatro y literatura rusa. En sus libros Mujeres viajeras (2019) y Mujeres de prensa (2021), ambos editados por Adriana Hidalgo editora, investigó y reflexionó sobre la participación de las mujeres en la literatura y el periodismo de la Argentina en los siglos XIX y XX.

Actividad arancelada/con inscripción. Costo: AR$25.000.

Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento.

Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría.

Para inscripciones y más información acerca de la clase, ingresar a este link.

Inauguraciones en el Centro Cultural de España

El próximo viernes 26 de septiembre a las 18 el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) inaugurará las tres últimas muestras de artes visuales del año que podrán visitarse, con entrada libre, hasta el 5 de diciembre de 2025.

Las exhibiciones han sido seleccionadas en el marco de la convocatoria pública que el CCEBA impulsa -por segundo año consecutivo- para el desarrollo, la producción y concreción de proyectos expositivos emergentes.

En la sala I, Foto Féminas 2015-2025 . Territorios y conversaciones. Visualidades contemporáneas desde la fotografía y el fotolibro de fotógrafas mujeres y no binarias de América Latina y el Caribe. La muestra celebra los diez años del colectivo Foto Féminas , reuniendo las miradas de más de 40 mujeres y no binarias de distintas partes del mundo, quienes a través de la fotografía y el fotolibro construyen un archivo visual contemporáneo de territorios, realidades cotidianas, afectos y experimentaciones artísticas. Con curaduría de Verónica Sanchis Bencomo , fundadora de Foto Féminas, cada obra es una voz que interpela el presente desde objetos, cuerpos, vínculos y paisajes. Los proyectos e imágenes invitan a conectarse con narrativas únicas ya desarrollar estereotipos conectados al territorio latinoamericano para dar lugar a nuevas constelaciones visuales.

Michelle Arcila_You Wouldn’t Be So Depressed If You Really Believed in God

En la sala II tendrá lugar el Museo del Devenir (MdD). Un museo itinerante, un archivo de arte maricx y racializado enfocado en la performance, la fotografía y el video. Curada por Guad Creche e integrada por una selección de obras de artistasxs y colectivos del norte de Argentina—en este caso de Salta y Jujuy—. Mediante una curaduría situada, construida desde los territorios, MdD está protagonizado por los cuerpos y las experiencias disidentes que habitan dichos espacios. Sin sede fija, el Museo del Devenir funciona como un dispositivo de investigación, interrupción y emergencia. Una plataforma de cocina narrativa que busca establecer relaciones y abrir preguntas dentro de otras instituciones. Sus obras circulan en formatos digitales, fotográficos y en vivo, lo que permite que sean transportables.

En la sala III, Dormir mientras nuestras camas arden . Colectivizar el archivo de futuro es una muestra que toma el archivo como práctica artística reuniendo piezas y registros transdisciplinares de obras efímeras que suceden en el espacio público, con artistas procedentes de Argentina, España, Portugal, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Estonia y Serbia desarrollados durante su participación en los encuentros artísticos de Cáceres Abierto y la Residencia Epecuén. Cáceres (Extremadura, España) y Epecuén (Buenos Aires, Argentina), son dos territorios periféricos separados por el Atlántico pero con realidades paralelas, que acogen diversos eventos de arte público a través de los cuales se rescata, revisa, visibiliza y revaloriza el quehacer artístico compartiendo pensamientos desde la crítica situada.

César Núñez

En esta muestra, curada por Julio C. Vázquez Ortiz (ESP) + Paula L. Benítez y Residencia Epecuén/ AAMM (ARG) , se revaloriza el potencial del archivo compartido, revisado colectivamente y disposición del público implicado, dispuesto a investigar y explorar caminos experimentales para estas prácticas efímeras.

La fachada del CCEBA desplegará sus nuevas persianas intervenidas por la artista visual y muralista Manuela Tejo para quien el mundo natural no es decorado, sino vínculo y refugio. Un espacio donde lo orgánico, lo doméstico y lo imaginario se entrelazan para expandir nuestra sensibilidad.

Las exhibiciones han sido acompañadas en su desarrollo y producción por el equipo del CCEBA con asesoría curatorial de Laura Spivak y podrán visitarse de lunes a viernes de 10 a 19 y los sábados de 12 a 18, hasta el 5 de diciembre, en Paraná 1159, CABA.

