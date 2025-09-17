Semana cultural en Córdoba: exposiciones, desfiles y conciertos para todos los gustos

Del 17 al 21 de septiembre, Córdoba se transforma en un hervidero de propuestas culturales que invitan a explorar el arte en todas sus formas. La semana ofrece una variedad de experiencias, desde inauguraciones de exposiciones y desfiles de moda hasta conciertos en vivo y actividades sostenibles en museos de la ciudad, pensadas para todos los públicos y gustos.

Entre los eventos destacados, el miércoles 17 el Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí inaugura una muestra que reúne a dos referentes del arte contemporáneo argentino, Marcia Schvartz y Eduardo Stupía, en un diálogo visual entre la pintura de fuerte carga social y los dibujos abstractos. Además, el viernes 19 el Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte celebrará la llegada de la primavera con música y conciencia ambiental, mientras que el Espacio Cultural Museo de las Mujeres presentará la pasarela performática "Declaro que habito. Manifiesto de identidad", un evento que combina moda, expresión y diversidad.

Agenda semanal

Miércoles 17

A las 16. Taller inmersivo para artistas: “El proceso creativo”

Museo Emilio Caraffa - Av. Poeta Lugones 411

Carolina Roge, artista, docente y mentora brinda un taller dirigido a artistas que buscan herramientas prácticas para desarrollar su potencial creativo para alcanzar sus metas. Durante el taller Roge guiará al grupo mediante MA.P.A., un método diseñado en cápsulas o etapas sobre el proceso creativo (incubación y análisis; iluminación y experimentación; verificación y concreción). Las actividades a desarrollar en el taller serán teóricas y prácticas. Actividad gratuita. Sin inscripción previa. Se solicita a los participantes contar con materiales básicos de dibujo o elementos para collage.

A las 18. Encuentro de lectores sobre el libro de poemas “Verdades como Criptas” de Susana Romano

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

Encuentro organizado por la Dra.Graciela Ferrero, Decana de la Facultad de Lenguas de la UNC y Coordinadora de la Colección de Poesía de la Editorial UNC. Susana Romano Sued nació en Córdoba en 1947 y es poeta, ensayista, traductora y crítica literaria. Licenciada en Letras Modernas (1971) y en Psicología (1988) de la Universidad Nacional de Córdoba y Doktor der Philosophie (1986) por la Universidad de Mannheim, de Alemania. Escribió cuentos, novela, drama, relatos para niños y jóvenes, guiones, diálogos para películas, y textos de canciones, además de publicar ensayos de Estética, Teoría y Crítica Literaria. Su extensa obra poética –sostenida desde 1981 al 2014- ha sido editada recientemente por la Editorial de la UNC. Entrada libre y gratuita

A las 19. Inauguración de la muestra: Marcia Schvartz – Eduardo Stupia. Dibujo Y Pintura

Centro de Arte Contemporáneo Chateau - Antonio Seguí - Parque del Chateau

Se inaugura una nueva propuesta expositiva con obras de dos reconocidos artistas: Marcia Schvartz con una pintura que ha impregnado fuertemente la sociología visual desde su imagen poética y que confronta activamente junto a los dibujos de Eduardo Stupia que muestran estaciones variables de lenguajes no representativos. Esta muestra podrá visitarse de martes a domingos y feriados de 10 a 19hs, hasta el 23 de noviembre. Entrada gratuita a la inauguración.

A las 20. Cine Club del CCC: Cachila (de Sebastián Bednarik)

Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

Este mes, el ciclo propone films dedicados a “Músicos uruguayos - Candombe, Murga y Jazz Popular”

La familia Silva es pionera y un modelo a seguir dentro de la comunidad afro descendiente: muestra los valores de su cultura y tiene el objetivo de no dejar que la tradición del candombe se desvanezca. No sólo tienen una jerarquía interna, sino también en el Barrio Sur, Waldemar "Cachila" Silva es un respetado líder que debe transferir el mandato a sus hijos. Entrada gratuita, se retiran desde una hora antes en recepción del CCC hasta agotar capacidad de sala.

A las 20. Ciclo Grandes poetas del tango V: Homero Expósito

Teatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66

Con dirección artística a cargo del maestro Damián Torres, la Orquesta Provincial de Música Ciudadana pone en escena una nueva edición de su ciclo anual. En programa: “El milagro”, de A. Pontier y H. Expósito; “Milongueando en el ´40”, de A. Pontier; “Flor de lino”, de Héctor Stamponi y H. Expósito; “Yuyo verde”, de D. Federico y H. Expósito; “Vete de mí”, de Virgilio y H. Expósito; y más. Cantan Mery Murúa y Gustavo Visentín, y bailan Silvia y Walter. Entrada general $4.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Miércoles escénico: Soliloquio - El unipersonal de Fer Ledesma

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55 - Río Cuarto

Fer Ledesma, comediante de stand up, influencer, productor y creador de las populares Charlas con Rita, llega con un nuevo desafío: “Soliloquio”, su unipersonal más íntimo y divertido. En este espectáculo, Ledesma se sumerge en un recorrido autorreferencial por su propio mundo, repasando distintas etapas de la vida y los marcos sociales que lo atravesaron, incluido el presente. La narración se construye desde la comedia y el stand up, con esa frescura característica que lo identifica, pero con un plus: cada momento de la historia está acompañado por géneros musicales que marcaron esos instantes, en lugar de fechas o cronologías. Entrada libre y gratuita.

Jueves 18

A las 18. Presentación del libro “Lo Real” del autor Franco Weihmüller

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

Es importante señalar el acontecimiento personal de un sistema complejo con consciencia. Sin reducirse a la subjetividad u objetividad que era inherente a lo real. Ademanes, gestos y articulación se conjugaron en una experiencia vital junto al desarrollo tecno político que lograba atrapar mi atención durante las tardes de invierno. Cambio climático que en su resistencia está el quid de lo que nos venía pasando. De todos modos quería que el libro presente especificidad sobre el tema lo real y pretendía esclarecer el trabajo de Juan Sahrea al respecto. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Los Puntos Suspensivos

Museo Evita Palacio Ferreyra - Hipólito Yrigoyen 511

Este espacio de entrevistas llamado "Los Puntos Suspensivos", es coordinado por el periodista CJ Carballo, se propone un encuentro mensual en el que se entrevista a referentes del ámbito cultural cordobés, provenientes de diversas disciplinas. Invitados: Anibal Buede y Federico Sartori. Entrada libre y gratuita.

Cine en el Palacio Ferreyra.

A las 18. Cine: 129 años de cine en Córdoba

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

En el marco del 129 aniversario de la primera función de cine que se realizó en nuestra ciudad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura a través del Polo Audiovisual y el Departamento de Cine invitan a un evento que contará con la proyección de los primeros cortos y películas que se filmaron en Córdoba y los cortometrajes de los hermanos Lumiere, George Melie y Alice Guy. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 19. “Fiesta Provincial del Tango”

Teatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66

La Fiesta Provincial del Tango tuvo su primera edición en septiembre de 1996 en el Teatro Real. Es un evento donde se presentan prioritariamente a los cultores de nuestra provincia, que no tienen posibilidades de mostrar sus aptitudes en nuestra ciudad capital. Así, cantores, músicos y bailarines acceden a un escenario importante, para desarrollar su actividad. Organiza: Centro de estudio y difusión del tango. Maestros de ceremonia: Myriam López Sanz, Daniel Capdevila. Entrada general $10.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 19:30. Cine espacio INCAA: Mi mejor escena (de Gabriel Arbós, Argentina, 2025)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Mi mejor escena es un documental que nos sumerge en el corazón del cine argentino contemporáneo a través de un gesto revelador: invitar a diez grandes directoras y directores a elegir y analizar la escena más significativa de sus propias filmografías. Voces tan singulares como las de Juan José Campanella, Lorena Muñoz, Albertina Carri, Demian Rugna y Marcelo Piñeyro reflexionan sobre el oficio, la emoción y las diversas formas de mirar el mundo. Repite viernes 19 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20. Aguante poesía va a la escuela

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55 - Río Cuarto

Una propuesta pensada especialmente para el ámbito educativo. El encuentro reunirá a escritores, docentes de lengua y literatura, y estudiantes de distintos CENMA (secundarios para adultos), generando un espacio de intercambio de experiencias de lectura y la proyección de documentales sobre escritores. Una actividad que cruza la literatura con la educación, y abre nuevas formas de acercarse a la palabra escrita. Coordina: Melisa Gnesutta. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. La vida es sueño por la Comedia Cordobesa

Teatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66

Con dirección de Fernando Salvá Luna, la Comedia Cordobesa pone en escena la obra de Pedro Calderón de la Barca. Segismundo, príncipe de Polonia, ha sido encerrado desde su nacimiento por su padre, el rey Basilio, debido a una profecía que decía que sería un tirano. El rey decide darle una oportunidad y lo saca de la torre donde ha vivido aislado, pero con una condición: si actúa mal, le hará creer que todo fue un sueño y lo devolverá al encierro. Cuando Segismundo despierta en el palacio, se comporta con crueldad y es encerrado nuevamente. A partir de allí, comienza a preguntarse qué es real y qué no. Reflexiona sobre la libertad, el destino y la naturaleza humana. Edad recomendada: mayores de 13 años. Repone el jueves 25 a las 20:30. Entrada general $4.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Cine: “Tiempos circulares” (de Andrés Dunayevich, Argentina, 2025)

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55 - Río Cuarto

Con la presencia del director. Tiempos circulares recorre la historia de cuatro amigos marcados por la ausencia de sus padres, desaparecidos durante la última dictadura cívico militar en Argentina. Todos los jueves, disfrutá del 2x1 en entradas para el cine: venís acompañado y pagás solo una. Repite sábado 20 a las 18:30. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

A las 21:30. Cine: La luz que imaginamos

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

En Mumbai, la rutina de la enfermera Prabha se ve alterada cuando recibe un regalo inesperado de su marido, quien trabaja en Alemania. Su compañera de piso Anu, más joven, intenta en vano encontrar un lugar en la ciudad para intimar con su novio. Un viaje a una ciudad costera les permite encontrar un espacio para que sus deseos se manifiesten. Repite el viernes 19 a las 17 y 21 hs; sábado 20 y domingo 21 a las 17 y 19 hs. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

Viernes 19

A las 11. Segunda edición de la Expo Cuchillos Córdoba

Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

La exposición y feria de cuchillos artesanales más grande del interior del país que este año contará con la participación de más de 65 artesanos invitados de las provincias: Chaco, Tucuman, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Santa Cruz. Organizan Forja Tribu, Agencia Córdoba Cultura y Centro Cultural Córdoba. Entrada libre y gratuita.

A las 16. Primavera en el Sobre Monte

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte - Rosario de Santa Fe 218

Con dos actividades como “Cuando suena el museo” donde Jóvenes bandas de ROCK, (Estudiantes de Instituto Collegium) tocan rock y pop en la calle del museo y “Primavera sustentable”, en el que habrá un Stand de Eco Canje de recolección de residuos secos y limpios (plásticos, papeles, cartones) y el público podrá canjearlos por una flor de tela recuperada, símbolo de la nueva vida que damos a los materiales, el espacio busca generar experiencias que fortalezcan la accesibilidad cultural, promuevan la apropiación social del patrimonio y amplíen los públicos. Entrada libre y gratuita



A las 18. Ciclo Patio Peatonal: Declaro que habito. Manifiesto de identidad

Espacio Cultural Museo de las Mujeres - Rivera Indarte 55

Desfile de moda con la participación de Tommy Brodanovic, Daiana Fuchs, Rober & Diego Rodriguez y Marulina Muñoz. La pasarela se convierte en un espacio de resistencia y celebración donde la moda es gesto, territorio e identidad. Cada prenda es un manifiesto, cada paso en la pasarela, una declaración de existencia, pertenencia y deseo. La entrada es libre y gratuita.

A las 18. Atlas del Futuro, ciclo de lectura contemporánea: “Cosmovisiones de otro mundo”

Museo Emilio Caraffa - Av. Poeta Lugones 411

Se propone leer colectivamente 1 libro por mes durante 4 meses. Cada uno de los libros se inscribe en una zona de pensamiento específica. El punto de partida del ciclo es que el pensamiento crítico ha sufrido profundas transformaciones en los últimos años a partir de dos fenómenos: la disrupción digital y el cambio climático. Para pensar estas cuestiones han surgido teorías que producen un vocabulario para nuestra época compuesto por palabras como Antropoceno, cosmopolítica, posthumanismo, aceleracionismo, etc. En septiembre se leerá: Patricia Reed - Cosmovisiones de otro mundo (Holobionte, 2025) Se debe leer el libro antes del encuentro. El material lo envían por PDF luego de llenado el formulario de inscripción: https://tr.ee/5mCWClxlhT

A las 18:30. Presentación del libro “Un manto de Trinos y otras nocturnidades”

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

Del autor Claudio Mercuri, un escritor cordobés nacido en el barrio Villa el Libertador. Autor de libros de relatos y cuentos breves, entre los cuales se pueden mencionar los títulos " Narrador Público", "Siete cuentos de moda", "La Aldea de Enerbrijas", "Promesas en la Gruta" y "Relatos Enarbolados". Dos hermanos con habilidades místicas navegan entre la realidad y la fantasía, combinando en sus diálogos humor y reflexión. La obra no sólo explora la dualidad de la vida cotidiana frente a lo místico, sino que también juega con el contraste entre la luz del conocimiento y la oscuridad de la ignorancia, entre la claridad de las revelaciones y la penumbra de los misterios no resueltos. En cada diálogo y situación, los claroscuros se manifiestan, desafiando al lector a descubrir el equilibrio entre ambos universos. Apertura musical a cargo del grupo La Brecha, cierre a cargo del Coro “Voces de Otoño”. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Teatro: El Sueño de los Farsantes

Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

El sueño de los farsantes, es un comedia auto referencial, basada en la vida de dos actores cordobeses y donde la realidad y la ficción, se fusionan y dan a luz a una gama de personajes entrañables, con tintes de “anti héroes”, pero que interpretan al pie de la letra, un delirio minuciosamente escrito y ensayado, al servicio del humor, la risa y la alegría. En escena: Gabriel Marasini y Alejandro Orlando. Dirección: Luis Torres. Apto para todo público. Entrada general $10.000 disponibles en autoentrada.com y desde una hora antes del evento en recepción del CCC.

A las 20:30. Vanegas Group presenta “Exitus”

Teatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66

La obra de teatro “Exitus” explora la muerte a través de las historias entrelazadas de cuatro personajes que se enfrentan a ella desde diferentes perspectivas. La obra, que significa “salida” en medicina, busca abordar el tema de la muerte con humor, ternura y emoción, mostrando una autopsia del ciclo vital. El título “Exitus” se refiere a la “salida” o muerte, y la obra explora cómo diferentes personas se enfrentan a este evento inevitable. Edad recomendada: todo público. Entrada general $15.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Viernes de Música presenta: Serenata para la tierra de uno

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55 - Río Cuarto

Universo María Elena: canciones y poemas para recortar y a(r)mar. La propuesta invita a sumergirse en el entrañable universo de María Elena Walsh a través de una puesta en escena íntima y emotiva, que combina música, poesía y narración. El espectáculo cuenta con la participación de Irene Amerio en piano y dirección musical, Melisa Alvarez en voz e instrumentos, y Ricardo Sánchez a cargo de los relatos, conformando un trío artístico que rinde homenaje a una de las grandes voces de la literatura y la canción infantil y popular argentina. Entrada general $12.000 disponibles en autoentrada.com.

Sábado 20

A las 10. Guardianes del Patrimonio Natural: punto de ECO-CANJE circular

Museo de Ciencias Naturales - Av. Poeta Lugones 395

La Patrulla Oso Hormiguero está en su segundo año de formación dentro del programa Guardianes del Patrimonio Natural, un proyecto pionero de educación ambiental que nació en 2017 y ya cuenta con varias generaciones de egresados. Niños y niñas de 9 a 11 años aprenden, exploran y descubren cómo ser superhéroes ambientales: Conociendo a personas e instituciones que trabajan en el cuidado del ambiente. Visitando reservas naturales como Pumakawa y Tatú Carreta. Manteniendo su propia huerta de aromáticas con el apoyo del Ministerio de Ambiente. En esta oportunidad, junto con el Ente Biocba, recibirán materiales reciclables (cartón, plásticos, botellas, tapitas, etc.) y los intercambiarán por productos de la economía circular. Una invitación a toda la comunidad para sumarse, reciclar y ser parte del cambio.

A las 17. Concierto de cierre del Curso de Especialización en Dirección Coral

Teatro del Libertador San Martín - Av. Vélez Sarsfield 365

El Coro de Cámara de la Provincia presenta un concierto en el marco del cierre del Curso de especialización en Dirección Coral “El gesto del director y la técnica Alexander. En programa: “Missa Papae Marcelli - Kyrie”, de Giovanni Pierluigi da Palestrina; “O Magnum Misterium”, de Tomás Luis de Victoria; “Margarita”, de Carlos Guastavino; y más. Entrada libre y gratuita

A las 18. Ciclo Música en el Paseo: Encuentro de Coros

Paseo del Buen Pastor - Capilla - Hipólito Yrigoyen 325

Nuevo encuentro del ciclo que contribuye a enriquecer la oferta cultural de la ciudad, ofreciendo una propuesta de calidad en un entorno emblemático como la Capilla del Paseo del Buen Pastor.

El ciclo se centra en dar visibilidad a los coros de la provincia, permitiendo que muestren su trabajo y talento a un público amplio. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Comedia Infanto Juvenil: “Los días del Venado”

Teatro Real - Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

Con dirección de Fernando Salvá Luna, la Comedia Cordobesa pone en escena la obra de Pedro Calderón de la Barca. Segismundo, príncipe de Polonia, ha sido encerrado desde su nacimiento por su padre, el rey Basilio, debido a una profecía que decía que sería un tirano. El rey decide darle una oportunidad y lo saca de la torre donde ha vivido aislado, pero con una condición: si actúa mal, le hará creer que todo fue un sueño y lo devolverá al encierro. Cuando Segismundo despierta en el palacio, se comporta con crueldad y es encerrado nuevamente. A partir de allí, comienza a preguntarse qué es real y qué no. Reflexiona sobre la libertad, el destino y la naturaleza humana. En escena: Gabriel Coba, Florencia Rubio, Adrián Azaceta, Victoria Monti, Oscar Mercado, Gonzalo Tolosa, Lautaro Metral. Edad recomendada: mayores de 13 años. Repone el domingo 21, sábado 27 y domingo 28 a las 19 hs. Entrada general $4.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Ciclo de Teatro Provincial: Como el río

Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

Provenientes de la localidad de Marcos Juárez, la compañía Grupo Emergente, está conformada por hacedores teatrales del Sudeste Cordobés en diferentes ramas artísticas: actores, músicos, dramaturgos, directores, docentes, gestores culturales. Buscan ofrecer a los espectadores un momento de resonancias, contradicciones, disfrute, que los lleven a la reflexión y a la construcción de nuevas ideas con historias simbólicas de la vida cotidiana. “Como el río” es un viaje por esos momentos que nos habitan, aunque no los contemos. Un hombre solo, en la arena, al lado del río, en Santa Rosa de Calamuchita, entre tragos, música y recuerdos, empieza a desarmar su historia: la infancia, la vergüenza, lo aprendido, los silencios, el deseo. Lo que dolió. Lo que todavía oprime. Con humor, ternura y crudeza, la obra recorre las contradicciones de Fito, un hombre en un mundo que muchas veces no lo dejó elegir. Y lo hace desde un lugar cercano, sensible, común, donde el espectador puede encontrarse (o no) a sí mismo en cada escena. Entrada gratuita, se retiran desde una hora antes en recepción del CCC hasta agotar capacidad de sala.

Domingo 21

A las 11. Tejiendo infancias

Teatro Real - Hall de ingreso – San Jerónimo 66

Hasta las 14, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita.

A las 16. Ciclo Piano Libre

Paseo del Buen Pastor - Explanada - Hipólito Yrigoyen 325

La propuesta consiste en la instalación de un piano en la explanada del Paseo del Buen Pastor, disponible para que intérpretes de todos los niveles, géneros y trayectorias —desde estudiantes y aficionados hasta profesionales y concertistas— puedan expresarse libremente y compartir su arte con el público. Piano Libre se presenta como una invitación abierta a toda la comunidad, reafirmando el compromiso con una cultura participativa, inclusiva y en constante movimiento. Entrada libre y gratuita.