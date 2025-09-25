"Belén", de Dolores Fonzi, es el film elegido para representar a la Argentina en los premios Oscar y Goya

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas Argentina decidió que “Belén”, el film de Dolores Fonzi, represente a nuestro país en los premios Oscar 2026 (Estados Unidos) y Goya (España). La actriz Graciela Borges junto a Hernán Flindling, presidente del organismo, hicieron el anuncio oficial en la Casa de la Cultura este miércoles 24 de septiembre. Las otras cintas precandidatas para representar a nuestro país en el Oscar eran "Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado", "La Mujer de la Fila", y "Homo Argentum". Las cintas que competían para ser candidatas al Goya eran: "La Mujer de la Fila", "Gatillero" y "Homo Argentum".

"Belén" se basa en la historia real de una mujer tucumana, interpretada por la actriz Camila Plaate, que en 2014 tuvo un aborto espontáneo sin saber que estaba embarazada. La joven estuvo dos años en prisión preventiva y luego recibió una condena de ocho años por "homicidio agravado por el vínculo". La abogada Soledad Deza (encarnada por Fonzi) se hizo cargo de su defensa y comenzó una campaña nacional para su liberación.

“Belén”, de Dolores Fonzi: cine con verdad judicial y espejo para lo que aún debe asegurarse

En Contando los días, el programa de Carolina Fernández que se emite por Splendid AM990, la directora reveló: “La metieron presa en 2016, me enteré y en la entrega de los premios Platino a mejor actriz por ‘La Patota’ subí al escenario con un cartel que decía ‘Libertad para Belén’ y dije: ‘Porque Belén somos todos, sin libertad no somos nada’”.

“En ese momento se preguntaron: ‘¿Quién es Belén?’. Ahí estaba presente Leticia Cristi, que ahora es productora de la película. Al tiempo salió el libro de Ana Correa (Somos Belén, base del guion de la película). Leticia compró los derechos del libro, los mandó a desarrollar. Después estrené ‘Blondie’ y se dieron cuenta de que puedo dirigir. O sea, me habían pensado para que haga del personaje de la abogada y después se dieron cuenta de que puedo actuar, dirigir y escribir”, completó.

Sobre el argumento de la película, Fonzi detalló: “Va a la guardia para que la ayuden y termina presa a partir de la justicia por mano propia de parte de la gente que trabajaba en el mismo hospital, que a su vez estaba policializado, médicos sin secreto profesional y con todo un juicio ya concebido en la primera instancia. La juzgaron desde el momento cero”.

"Las crisis vienen siempre a reunirnos y unirnos"

La actriz remarcó que “no es un retrato del feminismo, no es un documental sobre la militancia ni sobre la ley de aborto, es una cuestión más universal, por eso digo que cualquiera se puede sentir identificado. Obviamente que, si el protagonista hubiera sido un varón, no tenés las escenas donde la abogada va a buscar al niño al colegio, o al supermercado. Eso entra porque está en la vida de las mujeres”.

Dolores Fonzi y Camila Plaate

Las opiniones de las actrices de “Belén”, de Dolores Fonzi

La agencia Noticias Argentinas dialogó con las intérpretes del film. La tucumana Camila Plaate reconoció: “Hablar sobre Belén es hablar sobre muchas, es conectarse con una historia que nos sucedió a todas. Es sentirme completamente atravesada, como persona principalmente, más que como actriz. Recordar este episodio por el que pasó Belén es recordar las luchas, recordar lo que significan, qué pasó con las compañeras, que hay un montón de compañeras que no están hoy en día con nosotras. Y la película viene a poner un mensaje de luz en eso”.

Por su parte, Julieta Cardinali señaló que la película “vuelve a poner en agenda un tema tan importante como la legalización del aborto”. El actor Luis Machín también remarcó la importancia del film porque, explicó, “me parece extraordinario que el cine y sus realizadores recojan el guante también cuando hay atropellos tan grandes como el que estamos viviendo en muchos aspectos, en muchas áreas con un intento de abandono, de conquistas tan importante”.

"Belén", fotograma del film

Y sumó: “En ese sentido, me parece fundamental que el cine se ponga de ese lado, de volver a contar historias que a lo mejor algunos las tienen un poco olvidadas. Aquí estaremos, luchando y dando fuerza y dando la batalla que sea necesaria para que los que no escuchan vuelvan a tener oídos de cuáles son las conquistas y los reclamos de la gran mayoría”.

