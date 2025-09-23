Murió Claudia Cardinale, actriz emblemática del cine italiano y musa de grandes clásicos

La actriz Claudia Cardinale, una de las figuras más emblemáticas del cine italiano del siglo XX, falleció este martes a los 87 años en Nemours, cerca de París, en la casa donde vivía tranquila y acompañada siempre de sus hijos. Así lo confirmó su representante, Laurent Savry, quien la despidió en un comunicado oficial difundido por la prensa francesa: “Nos deja el legado de una mujer libre e inspiradora, tanto en lo artístico como en lo personal”, sin precisar las causas del deceso.

A lo largo de los años, Cardinale se destacó por sus papeles en películas como El gatopardo, Érase una vez en el Oeste y La pantera rosa, consolidándose como una de las grandes figuras de la filmografía junto a Gina Lollobrigida y Sophia Loren. Su carrera la llevó a colaborar con directores que la renovaron, como Bolognini, Zurlini y Squitieri, y a brillar en Hollywood con Edwards, Brooks y Leone, en Francia con Broca y Verneuil, e incluso en Alemania con Werner Herzog en Fitzcarraldo.

De raíces sicilianas y nacida en Túnez en 1938, llegó al cine casi por casualidad por su participación en un certamen de belleza local la llevó al Festival de Venecia en 1957, y a partir de ese momento su carrera no dejó de crecer. Aunque su voz, marcada por la influencia francófona y el dialecto siciliano, tuvo que ser doblada en sus primeros trabajos, su presencia y carisma fueron suficientes para conquistar al público y consolidarla como una de las grandes figuras del séptimo arte europeo.

La figura emblemática del cine hablaba francés, italiano, inglés, español y árabe gracias a su crianza en Túnez, y aunque destacaba por su talento y presencia, nunca se mostró desnuda ni en topless. “Nunca sentí que el escándalo y la confesión de intimidades fueran necesarios para ser actriz. Nunca me he revelado, ni siquiera mi cuerpo, en las películas. El misterio es muy importante", aseguró en una ocasión; y con humor agregó: "Si sos extranjero debes ser sexy. Es un viejo cliché británico".

Ante las exigencias de la época y para preservar su figura, firmó contratos que le prohibían cortarse el pelo, casarse o subir de peso: “Luchino Visconti me quería morena, para Federico Fellini tenía que ser rubia; por aquel entonces tenía el pelo largo y me lo teñía constantemente. Los dos directores eran completamente diferentes, casi se odiaban... Fellini no podía filmar sin ruido en el set, con Visconti era lo contrario, como hacer teatro. No podíamos decir una palabra", relató.

Durante su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Pasinetti a la Mejor Actriz en 1984 por Claretta de Pasquale Squitieri en Venecia, el León de Oro en 1993 y el Oso de Oro en 2002 en Berlín. Además, fue miembro del jurado del Festival de Cine de Cannes en 1993 y se desempeñó como Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO para la Defensa de los Derechos de la Mujer desde 1999.

