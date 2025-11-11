Buenos Aires fue reconocida por primera vez como la “Ciudad más deseable del Mundo” en los Wanderlust Reader Travel Awards 2025

La vigésimo cuarta edición de los Wanderlust Reader Travel Awards premió a Buenos Aires por primera vez como la “Ciudad más deseable del Mundo” en 2025. Las urbes ganadoras fueron elegidas por el voto del público, entre los votantes de la revista ‘Wanderlust’ y se emitieron un total de 4,8 millones de participantes. A través de un comunicado, el Ente de Turismo de CABA sostuvo que “este posicionamiento internacional es el resultado del trabajo sostenido de Visit Buenos Aires, que llevó adelante más de 90 acciones promocionales en todo el mundo durante este año”.

Según los organizadores, la elección se basó en la opinión de una comunidad global de viajeros que valoró la diversidad cultural, la gastronomía innovadora y la energía creativa de los barrios porteños. Además, resaltaron el renacimiento de las salas de tango y la pujante escena de jóvenes chefs que están transformando la oferta culinaria local.

El premio fue anunciado durante una ceremonia llevada a cabo en la National Gallery de Londres, donde la capital de la República Argentina se llevó el galardón de Oro en la categoría “Ciudad más deseada del mundo”.

Este reconocimiento fue otorgado por más de 200 mil electores, quienes destacaron la energía creativa de sus barrios, la fuerza del tango y la gastronomía, reflejo de una “identidad que la proyecta como referente cultural y destino global”.

“Este triunfo marca un hito para la capital argentina, célebre por su música, su cultura de cafés y su vibrante escena creativa”, señaló Wanderlust Magazine.

Buenos Aires superó a destinos icónicos como Tokio, París y Barcelona, ascendiendo seis posiciones respecto al ranking del año pasado.

Presidente del Ente de Turismo de CABA: “Este premio celebra la autenticidad de Buenos Aires, con una identidad cultural única”

En relación con ello, el presidente de Visit Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, sostuvo que “este premio celebra la autenticidad de Buenos Aires: una ciudad vibrante, con una identidad cultural única, un patrimonio arquitectónico distintivo, gastronomía de primer nivel reconocida internacionalmente y la calidez característica de los porteños”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Visit Buenos Aires, Karina Perticone, destacó: “Este reconocimiento es un gran orgullo y un testimonio del esfuerzo continuo que realizamos para que Buenos Aires se consolide entre las principales capitales globales”.

“Ser elegida como “Most Desirable City” por Wanderlust es el resultado de una ciudad que vibra con intensidad: en su cultura, en su gente y en esa fusión única entre tradición y vanguardia que la distingue en el mundo”, resaltó Perticone.

