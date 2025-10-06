Ascenso al mirador del Obelisco: la Ciudad anunció el lanzamiento de la preventa de tickets

En el marco de la Fiesta Internacional del Turismo (FIT) realizada en el predio de La Rural, el Gobierno de CABA anunció el lanzamiento de la preventa de tickets para conocer el Mirador del Obelisco, que buscará transformarse en la nueva atracción de la Ciudad de Buenos Aires .

El presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires, Valentín Diaz Gilligan, significó que “este avance es un hito turístico y cultural que posiciona a la Ciudad en el circuito global de grandes miradores urbanos”.

Todas las obras se realizaron preservando su estructura original del Obelisco, lo que garantiza su protección como Monumento Histórico Nacional. Abrirá al público por primera vez tras 89 años. ¿Cuándo comenzará a recibir visitantes?

El Obelisco de Buenos Aires será un mirador y no solo un ícono de la ciudad

La tarifa será de $36.000 para extranjeros, y de $18.000 residentes argentinos (con acreditación de documento). Las entradas para conocer el Mirador del Obelisco deberán comprarse por medio del sitio web oficial miradorobelisco.com.ar , que a partir del sábado 1° de noviembre abrirá oficialmente sus puertas para contemplar la mejor vista panorámica de la Ciudad de Buenos Aires.

El interior del Mirador del Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires

Dentro del Obelisco se instaló un ascensor vidriado que permitirá el ascenso y descenso en grupos de cuatro personas, que disfrutarán de una vista panorámica de la Ciudad desde la cima del Obelisco en turnos rotativos de 15 minutos.

Se ingresa desde la Plaza de la República por la única puerta que tiene el Obelisco, orientada hacia el oeste, sobre la Av. Corrientes. Se accede al ascensor del mirador 360° a través de ocho escalones. Se encontrará abierto todos los días de la semana desde las 9 de mañana hasta las 5 de la tarde.

El Obelisco por dentro

Jorge Macri: “El mirador panorámico es un nuevo atractivo turístico que cambiará la manera de ver la Ciudad de Buenos Aires”

El jefe del Gobierno porteño. Jorge Macri, celebró: “El mirador panorámico es un nuevo atractivo turístico que cambiará la manera de ver nuestra Ciudad y su patrimonio, como en las grandes metrópolis del mundo”.

Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires

El Obelisco fue diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch, autor también del Teatro Gran Rex, y construido en 1936. El ahora Monumento Histórico Nacional se inauguró el 23 de mayo de 1936 como homenaje al cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires. Con un peso aproximado de 170 toneladas, domina la intersección de dos de las avenidas más icónicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Obelisco: ya se conoce el concesionario del servicio de ascenso a su mirador

En agosto del corriente año, el Gobierno de CABA adjudicó la licitación para la prestación de los servicios del Mirador Obelisco a la Unión Transitoria Autotransporte Andesmar. La concesión fue otorgada por un plazo de cinco años, con un canon mensual que permitirá que la Ciudad recupere la inversión realizada para el proyecto.

