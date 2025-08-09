Obelisco: ya se conoce el concesionario del servicio de ascenso a su mirador

Cuatro meses después de inaugurado el ascensor y mirador instalado en la punta del Obelisco, ayer se conoció la empresa que explotará el nuevo servicio turístico.

Según se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el consorcio conformado por Autotransportes Andesmar - Da Fre Obras Civiles será el encargado del uso y explotación del servicio de ascenso dentro del Obelisco, el tradicional emblema porteño. La licitación también contempla al Centro de Monitoreo Urbano (CMU) que se encuentra sobre la calle Roque Sáenz Peña, debajo de las, ya clásicas, escalinatas que se utilizan para sacarse selfies con el Obelisco de fondo. El lugar se convertirá en la nueva base operativa turística. Este espacio no solo servirá para la venta de tickets, sino que también será un punto de asistencia e información para los visitantes. Asimismo contará con espacio reservado para la presencia permanente de la Policía de la Ciudad

Según se desprende de la Licitación Pública BAC N°: 10002-0614-LPU25 y del acta de Preadjudiciación, la concesión será por cinco años con un canon mensual de $ 26,1 millones.

El mirador fue inaugurado en abril pasado, luego de nueve meses de trabajos.

El nuevo punto turístico de la Ciudad se encuentra ubicado a 67 metros de altura.

Para llegar a su cima y disfrutar de las increíbles vistas que devuelve la Ciudad de Buenos Aires, los visitantes deben subirse a un ascensor de última generación, que fue especialmente diseñado y fabricado para la ocasión.