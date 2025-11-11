El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con temperaturas calurosas y cielo soleado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores para este martes 11 de noviembre. Además, publicó alerta amarilla por viento y tormentas para diez provincias argentinas.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante las primeras horas de este martes, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se esperan temperaturas que oscilarán entre los 16 y 25 grados, pudiendo alcanzar los 27 grados al mediodía. El cielo estará algo nublado.

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 1 y 14 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 24. La humedad será del 77%. El informe de los meteorólogos estima que para la tarde puede haber chaparrones. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 28 grados de máxima.

Clima martes 11 de noviembre

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 19 grados y rige un alerta amarilla por tormentas fuertes, tanto en el AMBA como en el resto de la provincia de Buenos Aires. El sol saldrá a las 5:43 y se esconderá a las 19:33.

Alerta amarilla en diez provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas en siete provincias. Una alerta amarilla indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta amarilla martes 11 de noviembre

El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h en el sur de Mendoza, la totalidad de La Pampa, el sur de San Luis, el sur y este de Córdoba, sur y centro de Santa Fe, toda Buenos Aires y todo Entre Ríos.

El SMN también publicó un alerta amarilla por viento en tres provincias. El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en casi todo Chubut, y la totalidad de las provincias de Río Negro y Neuquén.