El pronóstico del índice UV para este martes 16 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA) es de nivel "muy alto" (11), lo que implica un riesgo muy elevado de daño ocular y cutáneo. Se recomienda minimizar la exposición solar entre las 10 y las 16 y extremar los cuidados.

Siguiendo la escala del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan valores de "muy alto" a "extremo" en gran parte de las regiones de Argentina. Este panorama general de alta radiación exige protección especial, ya que la piel y los ojos sin resguardo pueden quemarse en minutos.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV Solar Mundial (IUV) es una medida estandarizada internacionalmente —impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)— que describe la intensidad de la radiación ultravioleta (UV) solar en la superficie terrestre, que tiene efectos sobre la piel humana. El IUV se expresa en una escala numérica que va desde el valor 0 (cero) e indica la intensidad máxima de la radiación en un día determinado, que generalmente ocurre cerca del mediodía solar.

Sus valores se clasifican en categorías: bajo (<3), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremo (11+). Conocer el valor del índice es vital para la salud, ya que cuanto más alto es el número, mayor es la probabilidad de lesiones en la piel y los ojos, y menor el tiempo necesario para que se produzca el daño. La OMS recomienda aplicar medidas de protección cuando el índice alcanza un valor de 3 o superior.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva y sin protección a los rayos ultravioleta (UV) del sol representa un riesgo significativo para la salud, con consecuencias que van desde efectos inmediatos hasta enfermedades crónicas. El daño solar comienza desde edades tempranas y se acumula a lo largo de la vida, afectando principalmente la piel y los ojos.

Entre los principales peligros se encuentra el cáncer de piel, siendo el melanoma el tipo más grave y una de las principales causas de muerte por cáncer de piel. La exposición crónica también provoca el envejecimiento prematuro de la piel (fotoenvejecimiento), que se manifiesta en arrugas, pérdida de colágeno, manchas marrones y piel engrosada. Además, la radiación UV es un factor de riesgo en el desarrollo de cataratas, la opacidad del cristalino que puede conducir a la ceguera si no se trata, y otras afecciones oculares.

Para contrarrestar estos efectos nocivos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS recomiendan adoptar un conjunto de medidas preventivas clave, especialmente en horas de índice UV alto o extremo. La regla de oro es limitar el tiempo de exposición al sol entre las 10 y las 16, buscando activamente la sombra y no confiando únicamente en la sensación de calor, ya que la quemadura solar se debe a los rayos UV imperceptibles.

La protección debe ser integral: es fundamental el uso de ropa protectora (como camisas de manga larga), sombreros de ala ancha que cubran rostro, cuello y orejas, y gafas de sol con protección certificada 99-100% contra los rayos UVA y UVB. En las zonas de piel expuesta, la aplicación generosa de protector solar de factor de protección solar (FPS) igual o mayor a 30 (o 15 según algunas fuentes) debe realizarse 30 minutos antes de la exposición y renovarse cada dos horas.