El pronóstico del Índice UV en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA) para este lunes 15 de diciembre se ubica en el rango de "muy alto" (11), un nivel que exige tomar precauciones especiales ante la exposición solar. Se espera un riesgo elevado de daño para la piel y los ojos sin la protección adecuada.

Su panorama de radiación ultravioleta es variado, pero generalmente elevado en el resto de la Argentina, con niveles que podrían alcanzar el rango "extremo" en algunas provincias del norte, mientras que Posadas (Misiones) podría experimentar un índice "bajo" debido a la nubosidad y tormentas pronosticadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda reforzar las medidas preventivas, especialmente entre las 10 y las 16 horas.

Leve ascenso de temperatura en CABA y el Conurbano, tormentas y alertas en el norte del país

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice Ultravioleta (IUV) es una escala que mide la intensidad de la radiación ultravioleta (UV) solar que llega a la superficie terrestre y su potencial efecto nocivo sobre la piel humana. Sus valores van desde el nivel 1 (bajo) hasta 11 o más (extremo). El IUV es un indicador crucial para la salud pública, desarrollado conjuntamente por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Saber el IUV es vital porque la radiación UV no se puede ver ni sentir, pero una exposición excesiva puede causar daños graves y acumulativos. La OMS y la OPS recomiendan empezar a tomar medidas de protección cuando el índice alcanza un valor de 3 (moderado) o superior. Cuanto más alto es el valor, menor es el tiempo que tardan en generarse las lesiones.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La radiación ultravioleta se compone principalmente de rayos UVA y UVB. Mientras que una exposición mínima es necesaria para la síntesis de Vitamina D, fundamental para la salud ósea, la sobreexposición es altamente perjudicial. Puede causar quemaduras solares (eritema), envejecimiento prematuro de la piel y daños al ADN celular.

Los peligros más graves de la exposición a los rayos UV, según la OMS, incluyen un aumento significativo del riesgo de cáncer de piel, incluido el melanoma maligno, el tipo más grave. Además, la radiación UV es un factor determinante en el desarrollo de cataratas y otras enfermedades oculares, siendo responsable de casos de ceguera a nivel global.

Ante un pronóstico de IUV "muy alto" o "extremo", las precauciones son ineludibles. La OMS/OPS recomiendan limitar el tiempo de exposición al sol durante las horas centrales del día, entre las 10 de la mañana y las 16, cuando la radiación es más intensa. Buscar la sombra, especialmente al mediodía, es la primera línea de defensa.

Además, es fundamental utilizar elementos de protección personal. Esto incluye usar ropa protectora (camisas de manga larga, pantalones), un sombrero de ala ancha que cubra rostro, orejas y nuca, y gafas de sol envolventes que brinden protección del 99% al 100% contra los rayos UVA y UVB. Finalmente, aplicar generosamente un protector solar de amplio espectro con un Factor de Protección Solar (FPS) de 30 o superior, y reaplicarlo cada dos horas.