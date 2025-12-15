El lunes 15 de diciembre el clima presentará una jornada con cielo entre algo y parcialmente nublado en la franja central del país. Se espera un leve ascenso de la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, con máximas que rondarán los 27 °C. Las tormentas y las alertas se concentrarán en el norte de Argentina.

Este panorama se dará tras un domingo inestable con precipitaciones que afectaron distintas regiones del país, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad se desplaza, dejando condiciones de mejora en el centro del territorio nacional. Los vientos serán leves, predominando del sector sudoeste.

Pronóstico "muy alto" o "extremo" del Índice UV en Argentina: los niveles se disparan y advierten sobre un riesgo para la salud

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este lunes 15 de diciembre

Para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense, el pronóstico indica una mínima de 17 °C y una máxima de 27 °C, con cielo parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones es baja, rondando el 10% durante la madrugada, mejorando con el correr de la jornada. Se prevén vientos leves que rotarán del sudoeste.

Clima lunes 15 de diciembre

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el clima será similar con un ambiente cálido a caluroso. Por ejemplo, en el norte provincial se esperan mínimas de 18 °C y máximas de 27 °C, con probabilidad de chaparrones aislados. Los indicadores de humedad se mantendrán moderados, y se aconseja precaución por el índice UV.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas en el centro y norte del país por fenómenos meteorológicos peligrosos. Las provincias de Misiones, Corrientes, la mitad de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y el sur de Jujuy se encuentran bajo advertencia por tormentas, algunas incluso con nivel naranja.

Alerta amarilla y naranja lunes 15 de diciembre

Las regiones del sur, en la Patagonia, presentarán un día con nubosidad variable y temperaturas más frescas. Por ejemplo, en la zona de Bariloche se esperan máximas que no superarían los 20 °C, con vientos moderados. En la franja central y noreste las máximas estarán por encima de los 30 °C.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires anticipa un gradual ascenso de las temperaturas a partir del martes 16 de diciembre, con una mínima de 17 °C y máxima de 26 °C. El cielo se mantendrá algo nublado, y no se esperan lluvias significativas. Se percibe una tendencia al calor intenso hacia el fin de la semana.

La ola de calor se consolidaría hacia el jueves y viernes, cuando las temperaturas máximas podrían alcanzar los 33 °C y 35 °C, respectivamente. Este patrón cálido y seco predominaría en gran parte del centro y norte del país, aunque las alertas por tormentas podrían reactivarse en el Litoral y el Noroeste argentino.