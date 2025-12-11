El ramal Tigre del tren Mitre no funcionará en el verano por obras esenciales: cuáles son las alternativas para viajar

El ramal Tigre del tren Mitre no funcionará desde el 10 de enero hasta el 28 de febrero por el recambio de vías, mientras que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán de manera limitada entre ambas cabeceras y Belgrano R sin llegar a Retiro. Desde Trenes Argentinos detallaron que será “debido a obras fundamentales y urgentes para la seguridad operacional del sistema ferroviario”.

El objetivo de estos trabajos es avanzar durante la ventana del verano, periodo en el que circulan menos pasajeros por la línea. "Esto permitirá renovar la infraestructura de vía en estado crítico del ramal Tigre en sectores de difícil acceso, y completar las tareas de modernización del sistema de señalamiento entre Retiro y Empalme Maldonado y así mejorar la seguridad operacional del servicio", explicó la empresa en un comunicado.

Día Nacional del Tango: origen de la fecha, el impulso de Ben Molar y el legado de Gardel en la cultura argentina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio", indica Trenes Argentinos.

El tren Mitre es el tercero más utilizado, con un promedio de 150.000 pasajeros diarios, detrás del servicio de las líneas Roca y Sarmiento. La medida se enmarca en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional para realizar una serie de trabajos.

Las alternativas

Dado que las obras necesarias generarán complicaciones a los usuarios, que no podrán llegar en tren a la terminal de Retiro, desde Trenes Argentinos brindaron alternativas para desplazarse.

Para quienes vivan en zona Norte, utilizan el ramal Tigre y quieran llegar a Retiro, la combinación sugerida por Trenes Argentinos es el 130 A más el 60, o el 101 más el 60. Quienes estén en Nuñez, pueden tomar el subte D y combinar con la línea C para llegar a Retiro.

En tanto, quienes desde Retiro querían bajarse en las estaciones Lisandro de la Torre, Belgrano C o Núñez, pueden tomar el 130 B. O si van hasta Núñez, también el subte, combinando las líneas C y D. Quienes quisieran seguir y bajarse en Rivadavia o Vicente López, tienen de opción el 152.

Alternativa Retiro-Mitre

En el caso del ramal Mitre, quienes tengan que hacer el tramo completo Retiro-Bartolomé Mitre, pueden tomar el 130 A o B más el 60, o en subte combinar entre la línea C y la D, más el 60.

Alternativa Retiro-Tigre

Para el ramal Suárez, quienes hagan el recorrido completo hasta o desde Retiro, podrán tomar el tren Línea Belgrano Norte más el 87.