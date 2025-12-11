El Día Nacional del Tango se celebra cada 11 de diciembre en Argentina, conmemorando el natalicio de dos figuras fundamentales del género: el cantante Carlos Gardel y el director de orquesta Julio De Caro. A lo largo del tiempo, esta fecha destaca la inmensa importancia cultural del tango, una expresión artística que entrelaza danza, música y poesía, consolidándose como un emblema profundo de la identidad argentina y rioplatense.

Su iniciativa para establecer esta efeméride surgió del promotor artístico Ben Molar, quien propuso la fecha en homenaje a estos dos grandes exponentes que representan las dos vertientes principales del tango: la voz, o "escuela gardeliana", y la música instrumental, o "escuela decareana". Molar, una figura clave en la industria fonográfica argentina, luchó durante once años para conseguir el reconocimiento oficial, logrando reunir el apoyo de diversas entidades.

Así, la conmemoración se instituyó finalmente mediante el Decreto Nacional Nº 3781/77 del 19 de diciembre de 1977.

La trascendencia cultural del tango se ratificó globalmente en 2009

El promotor de la efeméride y el valor patrimonial del Tango

El rol de Ben Molar fue fundamental para la creación del Día del Tango. Molar, cuyo nombre real era Moisés Smolarchik, era un reconocido productor, compositor y autor que buscó destacar la importancia del tango en la cultura argentina. La idea de fijar el 11 de diciembre surgió al notar la coincidencia de los cumpleaños de Gardel (1890 o 1887) y De Caro (1899), dos figuras que, aunque diferentes, simbolizaban las cimas interpretativas y orquestales del género.

Su elección es crucial: Carlos Gardel, conocido como "El Zorzal Criollo" o "El Morocho del Abasto", consolidó el tango canción y le dio proyección internacional a través de su voz inigualable y su carrera cinematográfica. Por su parte, Julio De Caro fue un violinista, compositor y director que revolucionó la música del género en la "Guardia Nueva" con orquestaciones más elaboradas y una impronta melancólica, sentando las bases de la moderna orquesta típica.

El tango como Patrimonio Cultural Inmaterial

La trascendencia cultural del tango se ratificó globalmente cuando, en 2009, la UNESCO lo inscribió en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Aquella declaración, que fue presentada conjuntamente por Argentina y Uruguay, reconoció al tango como un ejemplo de "proceso de la sedimentación cultural" y "de la transformación social a través del tiempo", que otorga una identidad a los habitantes rioplatenses. Esta distinción promueve el compromiso de los Estados Parte en garantizar la viabilidad del patrimonio mediante la identificación, documentación, investigación, preservación y promoción del género en sus diferentes aspectos.

Festival Tango Envenado: identidad, cultura y proyección internacional

Actualmente, la celebración se extiende más allá del 11 de diciembre, conformando la "Semana del Tango", especialmente en Buenos Aires, que fue uno de los focos de la candidatura ante la UNESCO. Las actividades incluyen milongas populares, conciertos que exploran desde el tango más tradicional hasta el electrotango, y homenajes específicos en lugares emblemáticos. Por ejemplo, el Museo Casa Carlos Gardel ofrece visitas guiadas y actividades para sumergirse en la vida del "Cantor Nacional", con énfasis en la conmemoración de los 90 años de su fallecimiento.