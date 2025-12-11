"Tour de la Gratitud": Javier Milei vuelve a Córdoba con una señal política fuerte hacia 2027

A dos años de su asunción, el presidente Javier Milei ya comenzó a dar señales de movimiento político pensando en la relección de 2027. Este viernes cerrará la semana con un nuevo desembarco en la provincia de Córdoba. La actividad está prevista para las 18:00 e incluirá una recorrida junto a militantes de La Libertad Avanza (LLA) por uno de los sectores más concurridos de la capital provincial.

El acto será estrictamente partidario y se desarrollará bajo el lema “Tour de la Gratitud”, con el objetivo de retomar el vínculo directo con los votantes en una de las jurisdicciones que más respaldo le dio en las legislativas nacionales del pasado 26 de octubre.

La convocatoria busca reproducir la caminata que realizó en octubre, en plena campaña, por las calles de Nueva Córdoba. Será su segunda presencia en la provincia en menos de siete días, ya que el sábado anterior asistió a la presentación de los primeros seis aviones F-16 en Río Cuarto.

La estrategia política detrás del “Tour de la Gratitud”

Aunque el mandatario concentra la mayor parte de su agenda en cuestiones de gestión, desde la Casa Rosada deslizaron que pretende participar de actividades que le permitan “agradecer” el acompañamiento electoral. En paralelo, el dispositivo oficial interpreta estos encuentros como una vía para fortalecer los vínculos con los gobernadores.

La nueva escala figura dentro de la agenda oficial del jefe de Estado, quien regresará al país este jueves tras su breve viaje a Oslo, Noruega, donde presenció la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.

Córdoba continúa siendo un territorio clave para el crecimiento de LLA. En octubre, Milei obtuvo allí el 42,35% de los votos, con el desconocido Gonzalo Roca, como candidato, resultado que permitió sumar cinco bancas en Diputados.

Respaldada por la estrategia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la fuerza libertaria consiguió imponerse frente al espacio del exgobernador Juan Schiaretti, Provincias Unidas, que cosechó el 28,32%.

La consigna del “Tour de la Gratitud” radica en que el Presidente pueda caminar rodeado de vecinos y simpatizantes en la zona de San Lorenzo e Ituzaingó, uno de los puntos más transitados de la ciudad y tradicional escenario de actividades culturales y actos políticos.

En la recorrida estarán Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, referentes nacionales del armado liberal. También participarán Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en la Cámara Baja y principal referente del espacio en la provincia, y el recién asumido Roca.

Los referentes cordobeses de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca

El armado federal de La Libertad Avanza rumbo a 2027

La intención de la administración libertaria es consolidar una agenda con fuerte anclaje federal, que se profundizará durante 2026. A comienzos de noviembre, ya en la segunda parte del mandato, Milei viajó a Corrientes para asistir a la apertura del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad.

Superada la tensión por la multiplicidad de interlocutores dentro del Gabinete —una demanda central de los gobernadores—, el Presidente prevé mostrarse más cercano a los mandatarios afines del interior. Además de Córdoba, se analiza la posibilidad de futuras visitas a Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, aunque por ahora sin fechas confirmadas.

El propósito de la secretaria general de la Presidencia es desplegar una estrategia para consolidar la fidelidad del voto libertario y recuperar el “cara a cara” rumbo a la carrera por la reelección en 2027. Ese es el eje sobre el que trabajan la hermana del mandatario y Martín Menem.

Desde Corrientes, la jefa de LLA lo expresó sin rodeos: “Iremos provincia por provincia para agradecer. Y el Presidente también viajará en distintas ocasiones porque desde ahora trabajamos para la reelección en 2027″.

Durante la campaña, Javier Milei asumió personalmente el ritmo territorial y recorrió nueve provincias para reforzar el voto libertario y disputar los distritos más permeables al peronismo. Con esas visitas semanales, consiguió que el 40,5% del electorado eligiera a LLA, imponiéndose en 14 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

