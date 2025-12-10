A dos años de la asunción presidencial, la consultora Equipo_Mide difundió una encuesta sobre la opinión pública en la primera mitad del mandato de Javier Milei. El relevamiento se realizó entre el 1 y el 5 de diciembre, incluyó 2142 casos y tiene un margen de error de +2,12%. El informe abre con un panorama del estado de ánimo, las preocupaciones y las expectativas de la sociedad.

En la lista de inquietudes se mantiene la tendencia de los últimos meses: pobreza, desocupación, inseguridad y corrupción encabezan el ranking, mientras que la inflación aparece recién en quinto lugar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Milei encara reformas económicas profundas con un Congreso más alineado

Respecto a las expectativas para los próximos seis meses, el 34% cree que estará “mejor que ahora” y el 33% imagina lo contrario. Un 16% espera seguir “igual de mal que ahora” y sólo un 5% proyecta estar “igual de bien”.

El estado emocional también refleja fuertes contrastes. Un 24% dijo sentirse con “esperanza”, un 23% con “incertidumbre” y un 19% manifestó “bronca/enojo”. Un 12% eligió “confianza”, un 10% “desilusión”, un 7% “miedo” y apenas un 2% mencionó “alegría”.

La síntesis de este apartado muestra que un 38% presenta emociones mayormente positivas (esperanza, confianza y alegría), mientras que un 36% se ubica en el polo negativo (bronca, enojo, miedo y desilusión).

El estudio también evaluó la percepción sobre la dirección del país: un 52% considera que es “equivocada” y un 48% la ve “correcta”.

La visión sobre la gestión presidencial aparece igual de dividida: el 29% la calificó como “muy mala”, el 11% como “mala” y el 22% como “regular”. En el otro extremo, el 17% opinó que es “muy buena” y el 21% que es “buena”.

Primera encuesta postelectoral: Milei capitaliza el triunfo pero la principal preocupación es el desempleo

El nivel de politización ofrece un mapa similar. Frente a la pregunta sobre si se sienten oficialistas, opositores o independientes, el 36% se definió oficialista, el 30% opositor y el 34% aseguró no ubicarse en ninguno de los dos polos. Este último grupo representa, para ambos espacios, el principal segmento de disputa.

En el terreno económico la percepción es mayoritariamente crítica: el 61% afirmó que las medidas del Gobierno lo afectan de manera negativa. Un 32% dijo no llegar a fin de mes, un 16% señaló que debe endeudarse y un 13% admitió recurrir a ahorros para cubrir gastos. Del otro lado, un 20% sostuvo que las decisiones oficiales no impactan en su economía y un 15% advirtió que, aunque hoy no lo afectan, podrían hacerlo próximamente.

El estudio también reveló una brecha entre el discurso presidencial y su impacto percibido. Aunque Milei llegó al poder con la promesa de ajustar a “la casta”, el 40% considera que las medidas perjudican principalmente “a los que menos tienen”, el 24% cree que afectan “a todos por igual”, el 19% señala a “la clase media” y sólo el 13% identifica como afectados a “la casta política”.

La imagen presidencial muestra un equilibrio inestable: un 53% la evalúa positivamente y un 47% negativamente.

“La falta de oposición viable evita las grandes movilizaciones y tiene a los mercados esperanzados”

En cuanto a “las formas” del Presidente, el 59% expresó una valoración negativa (“no me gustan nada” o “no me gustan”), mientras que el 41% manifestó una mirada positiva (“me gustan mucho” o “me gustan”).

Finalmente, la encuesta indagó sobre el liderazgo opositor. El 44% opinó que la oposición carece de un referente claro. Entre los nombres mencionados, Axel Kicillof aparece primero con el 24%, seguido de Cristina Kirchner con el 23%.

NG/LT