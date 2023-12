Asumió Javier Milei: cómo fueron las primeras repercusiones en redes sociales

Javier Milei ya es el nuevo presidente de la Argentina y su asunción en este domingo 10 de diciembre paralizó la mirada a través de todas las plataformas, incluyendo las redes sociales. En la red social X (ex Twitter), todas las tendencias de conversación están vinculadas a los actos políticos de esta jornada, que además tuvieron una reacción de diversos funcionarios y dirigentes de todos los colores políticos.

En primer lugar, los temas que mayor conversación tienen esta tarde, luego de la jura y el discurso de Milei, tienen que ver con distintos momentos icónicos, de color o no: "MileiPresidente" lidera la tendencia en la Argentina, mientras que le siguen "Cristina Kirchner" y "Victoria Villarruel", también protagonistas de la jornada. La ex presidenta y ex vicepresidenta encabezó los protocolos en la Asamblea Legislativa, dejando hasta momentos cómicos en los que se cruzaron risas con el nuevo mandatario.

Por otro lado, "Fátima" por Flores, la pareja del jefe de Estado y "maleducada" por la reacción de Cristina Kirchner con un gesto de "fuck you" ante gritos en su entrada al Congreso son otras de las tendencias.

Reacciones de la política

Uno de los dirigentes que salió a felicitar a Milei fue el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, quien incluso se había inclinado en la campaña por la "unidad" sin mencionarlo pero aludiendo a la propuesta de Sergio Massa, a pesar de los últimos años de feróz conflicto entre el campo y el kirchnerismo.

Milei en Casa Rosada: "Llevamos cien años de decadencia"

"Quiero felicitar al nuevo Presidente de la Nación, Javier Milei y a todos sus funcionarios. Después de años muy difíciles en los que el campo fue visto como enemigo, se cierra una etapa negativa para el sector. Comienza un nuevo capítulo en la historia de nuestro país: los productores tenemos mucha expectativa y creemos que el panorama hacia adelante es muy bueno. Celebramos este acto institucional que fortalece los 40 años de democracia, confiando en un futuro de prosperidad para todos", publicó Pino en sus redes sociales.

Uno de los socios principales de Milei en la campaña del balotaje y en el conformado del gabinete es Mauricio Macri, quien estuvo presente en la asunción y desde sus redes publicó un cálido mensaje de apoyo. "Viva la libertad! Vamos Argentina!!. Felicitaciones Presidente Milei! No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy", escribió, incluyendo una foto de Milei durante su discurso.

María Eugenia Vidal, quien ahora estará en el Congreso, uno de los puntos débiles a primera vista de la nueva gestión, también envió un mensaje protocolar desde sus redes: "Mis mejores deseos al nuevo Presidente de la República, Javier Milei. Espero que su éxito sea el éxito de todos los argentinos. Trabajaremos desde el Congreso para acompañar de manera responsable los cambios que la Argentina necesita".

En la misma sintonía escribió Horacio Rodríguez Larreta, de quien sí se espera que esté parado directamente como una oposición al gobierno de Milei, ya habiendo mostrado sus diferencias con el presidente y con Macri: "En este día tan importante para los argentinos, donde compartimos juntos una nueva transición democrática, quiero saludar al Presidente Milei y desearle el mayor de los éxitos durante su mandato. Junto a todos los gobernadores de Juntos por el Cambio, nuestros bloques en el Congreso de la Nación y los más de 500 intendentes de nuestro espacio, vamos a sostener nuestra vocación constructiva para que la Argentina pueda resolver los problemas tan difíciles que enfrenta y los argentinos podamos salir adelante. Vamos a estar siempre al lado de cada argentino, defendiendo las instituciones y trabajando todos los días por un futuro de desarrollo y crecimiento federal en cada rincón de nuestro país".

Javier Milei: "No hay alternativa al shock ni hay alternativa al ajuste"

Patricia Bullrich es el otro alfil del PRO comprometido con un cargo público en la gestión de Milei, y quien también envió un fuerte apoyo: "COMIENZA UNA NUEVA ERA EN LA ARGENTINA El presidente Milei marcó un paso fundamental para la construcción de un futuro en el que la honestidad y la transparencia sean elementos esenciales en la construcción del país. Demostró un genuino compromiso con la verdad, destacando los desafíos que enfrenta la Argentina a nivel económico y social, y mostró una voluntad inquebrantable de cambiar la realidad. Este cambio no tiene vuelta atrás".

Ni Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa o Axel Kicillof publicaron mensajes sobre este tema en sus redes sociales. El único referente dentro de Unión por la Patria que escribió al respecto fue Juan Grabois, quien ya adelantó su postura de "oposición política e ideológica frontal, intelectualmente honesta pero implacable en sus principios, desde este mismo instante".

"Planteo mesiánico y fundacional, análisis histórico gorila, diagnóstico con elementos reales -como la gravedad de la crisis social y educativa- pero totalmente sesgado para justificar shock, ajuste al Estado, privatizaciones y despidos; preanuncia duplicación de precios y más pobreza; en ese contexto, amenaza al que protesta y sus organizaciones, pero tiene palabras amistosas con "la casta", es decir los partidos políticos, la invita a traicionar sus convicciones y pasarse a sus filas. Nosotros no, Javier Milei, sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos. No venimos de la vieja casta ni vamos a ir con la nueva", escribió el referente de movimientos sociales.

