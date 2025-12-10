El gobierno nacional rechazaría la nueva deuda de Axel Kicillof por la Ley de Financiamiento

A pesar de que recibió la aprobación en la Legislatura bonaerense hace menos de una semana, el Gobierno de Javier Milei se encaminaría a rechazar el "visto bueno" que había recibido la nueva deuda que busca aprobar el gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires en el marco de la Ley de Financiamiento.

Pero el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la semana pasada que sólo estaba dispuesto a aprobar la deuda que constituía un reemplazo de deuda preexistente de la provincia, y rechazaría nuevos gastos. Esa postura fue confirmada por fuentes de La Libertad Avanza (LLA), que dijeron a La Nación que la administración de Milei rechazaría la aprobación de la deuda que busca tomar el gobierno bonaerense, aunque si aceptaría el rollover de la que la provincia ya tenía tomada.

En medio de una escandalosa sesión, el pasado jueves el gobierno bonaerense logró la aprobación de una solicitud de deuda de hasta 3685 millones, la cual incluye emisión de Letras del Tesoro y cuatro endeudamientos, distribuido en: uno para la administración central, otro para el Ejecutivo, uno más para la empresa Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) y el último para Buenos Aires Energía.

Mas allá de obtener la aprobación en la Legislatura bonaerense, el gobierno de la provincia de Buenos Aires requiere el aval de la Nación para concretar la solicitud. En el último tiempo, el Ejecutivo le permitió acceder al mercado internacional a la Ciudad de Buenos Aires, a Córdoba y a Santa Fe.

En este contexto, es válido aclarar que el vínculo entre Nación y provincia de Buenos Aires es áspero, dado que PBA es una de las cuatro provincias que no firmaron el Pacto de Mayo y con cuyos gobernadores no hubo encuentros en Casa Rosada durante las últimas semanas.

Para aumentar aún más la tensión, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos "Carli" Bianco, solicitó un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de "reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas".

"Dale Carli, gracias. Tomo nota", respondió el funcionario de la Nación a través de su cuenta de X, sin darle mayor importancia al pedido, y hasta el momento no se conocieron más novedades.

Alertan por “excesivo endeudamiento” y deterioro fiscal de la Provincia de Buenos Aires

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo también estaría vinculado al rechazo del pedido de nueva deuda tras recordar que "en la ley de responsabilidad fiscal de 2004 las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación".

"Buenos Aires no está cumpliendo, por lo que la deuda nueva no debería estar sujeta a aprobación. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación", insistió el titular de la cartera de Economía, reiterando que las provincias deben acomodarse a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

