Eduardo Ibarra sobre la habilitación del endeudamiento en PBA: “Respira Axel Kicillof y respiran los 135 intendentes”

El analista político, Eduardo Ibarra, en contacto con Canal E, explicó las claves políticas y económicas detrás de la reciente sanción legislativa que habilitó un endeudamiento por USD 3.865 millones para la provincia de Buenos Aires.

Eduardo Ibarra subrayó que tras una sesión “maratónica y muy esperada”, el gobernador Axel Kicillof “va a tener acceso a un endeudamiento por 3.860 millones de dólares”, lo cual le permitirá “tener aire para poder financiar a los municipios”.

Un poco de alivio para Axel Kicillof y la provincia de Buenos Aires

Asimismo, afirmó que con esta aprobación “respira Axel Kicillof y respiran los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires”, porque mediante el fondo de financiamiento municipal “van a poder también solventar los gastos de gestión”.

Para conseguir los votos necesarios, Kicillof “tuvo que sacar la billetera”. Según Ibarra, se ampliaron los cargos directivos del Banco Provincia “de 8 a 14 cargos”, de los cuales “6 van a ser para la oposición, el PRO y la UCR”, además de espacios en el Consejo Educativo y el Tribunal Fiscal. A esto se suman “los 250.000 millones de pesos que se van a distribuir entre los partidos de la provincia de Buenos Aires”.

Una votación con sacrificio tanto político como económico

A su vez, subrayó que no se trataba de una votación simple, sino de una decisión que requería consenso estructural: “Se necesitaban 2 tercios, no era una votación por mayoría simple”. Por eso, “lograr esos 2 tercios implicó que tuviera que hacer un esfuerzo, no sólo político sino también económico”.

El entrevistado recordó que la urgencia de Kicillof era estratégica: “Tenía que aprovechar que con estos legisladores podía negociar”. Además, resaltó que si esperaba el recambio del 10 de diciembre “se le iba a complicar mucho la gestión gubernamental”.

Con respecto a quién financiará a la provincia y bajo qué mecanismo, aclaró que no es un dato público: “No es una información que sea de público conocimiento”. Lo aprobado es el monto máximo: “3.685 millones exactamente por los cuales se puede endeudarse”.