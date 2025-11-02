El SMN emitió alertas por tormentas y fuertes vientos: qué provincias afecta este domingo

Tras una jornada de sábado con sol y temperaturas veraniegas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el clima dará un giro este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Se espera un marcado descenso de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento que pondrán fin al breve período de calor.

Fin de semana con ascenso de temperatura en CABA y Provincia y alertas por viento en el Sur

En el detalle del pronóstico, el organismo indica que por la mañana habrá una mínima cercana a los 19 °C, con probabilidad de lluvias del 40 % que podrían extenderse hasta la tarde. Las temperaturas máximas se estiman alrededor de los 25 °C. Las lluvias comenzarían a amainar al avanzar la tarde, favorecidas por ráfagas del este que podrían alcanzar los 22 km/h.

Zonas bajo alerta y medidas de precaución

El SMN mantiene activas alertas amarillas en las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas por fuertes vientos. En estas zonas, se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Debido a ello, se recomiendan una serie de cuidados preventivos: asegurar objetos al aire libre que puedan volar, evitar actividades al exterior, no estacionar vehículos bajo árboles, y tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Además, en otras provincias del centro del país como La Pampa, Mendoza y San Luis hay alertas amarillas por tormentas con posibilidad de granizo, por lo que también se aconseja mantener despejados los desagües pluviales y evitar zonas de riesgo al aire libre.

Qué implica para Buenos Aires y la región metropolitana

Para el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), el cambio será notorio: del sol y calor al cielo cubierto, lluvias y viento. Aunque el episodio de lluvia no se anuncia extremo, sí lo suficiente como para generar incomodidades, sobre todo en zonas urbanas con posible acumulación de agua o problemas de escurrimiento.

Dado el viento previsto, también podría haber molestias asociadas, como caída de ramas o transporte público demorado.

Para quienes trabajan al aire libre o tienen desplazamientos previstos, se recomienda anticipar horarios, llevar paraguas o un rompevientos liviano, y estar atentos al estado del cielo y las actualizaciones del SMN.

Según los modelos de previsión meteorológica, luego de este domingo inestable, la situación mejoraría ligeramente el lunes; sin embargo, la semana completa apunta a mayor inestabilidad con nuevo ingreso de lluvias en la región.

Precauciones y medidas del SMN ante el temporal

El organismo meteorológico reiteró la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales. Entre las principales medidas preventivas, destacan:

- Verificar antes de salir si el cielo está cubierto y si hay probabilidades de lluvia.

- Llevar paraguas o rompevientos, aún si la mañana está soleada.

- Evitar estar cerca de árboles, postes de luz o elementos que puedan desprenderse con el viento fuerte.

- En zonas de alerta por viento o tormentas: asegurar toldos, objetos sueltos en balcones o patios.

- Mantener canales de desagüe limpios para evitar acumulaciones de agua en calles o viviendas.