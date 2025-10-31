Se espera un fin de semana de temperaturas agradables en gran parte de Argentina, con el calor primaveral consolidándose en el centro y norte. La inestabilidad se mantendrá baja en el AMBA, con probables chaparrones aislados. Atención al sur, donde rigen alertas por fuertes vientos.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este fin de semana

Para el sábado 1 de noviembre en la Capital Federal y el Conurbano bonaerense, el pronóstico indica un cielo mayormente a parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16 C y una máxima que podría alcanzar los 27 C en la CABA, con vientos leves.

Temperaturas sábado 1 de noviembre

El domingo 2 de noviembre presentaría condiciones de cielo parcial a mayormente nublado, con una probabilidad baja de chaparrones o lluvias aisladas hacia la tarde/noche. La temperatura mínima se ubicaría alrededor de los 17 C y la máxima cerca de los 23 C, manteniéndose dentro de un rango agradable.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el Litoral y la franja central del país, se anticipa un fin de semana con elevadas temperaturas para la época, especialmente en el centro y norte, con máximas que podrían superar los 30 grados en provincias como San Luis y el oeste de Mendoza. El cielo estará mayormente despejado o parcialmente nublado.

Alerta amarilla sábado 1 de noviembre

La Patagonia, por su parte, experimentará condiciones de mayor inestabilidad. Se esperan mínimas entre 7 C y 13 C, y se mantienen vigentes Alertas Amarillas por fuertes vientos y ráfagas en zonas costeras de Chubut y Santa Cruz. En Cuyo, habrá nubosidad variable.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

La semana comenzará el lunes 3 de noviembre con un nuevo ascenso de temperatura, especialmente en el centro del país. En CABA, las máximas podrían rondar los 24 C, con cielo parcial a mayormente nublado. El calor se intensificará en el norte, con máximas cercanas a los 30 grados.

Hacia el martes 4 de noviembre, se prevé el ingreso de un frente frío, causando un descenso de la temperatura en el centro de Argentina, con probables lluvias y tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un aumento de la inestabilidad en la región de la Capital Federal.