Passalacqua: "Más allá de las diferencias, dialogaremos las veces que sean necesarias para hacer crecer el país"

El gobernador Hugo Passalacqua participó de la reunión encabezada por el presidente Javier Milei junto a otros 19 mandatarios provinciales y miembros del Gabinete nacional.

Sadir: “Hay una idea de trabajar acompañando al Gobierno”

Milei con los gobernadores en Casa Rosada

“El encuentro tuvo como propósito retomar el vínculo entre la Nación y las provincias, y abordar puntos clave vinculados a la administración del país”, indica un comunicado oficial.

Gustavo Valdés planteó a Milei la compensación de cajas jubilatorias y el reclamo por obras públicas nacionales

El mandatario agradeció “la convocatoria del señor presidente Javier Milei, junto a su gabinete y los colegas gobernadores” en su cuenta de la red social "X".

“Nos dispusimos a dialogar las veces que sean necesarias para consensuar temas, más allá de las lógicas diferencias, con el objetivo de hacer crecer al país y a Misiones, generar empleo y cuidar las cuentas públicas como siempre lo hemos hecho”, agregó,

Además enfatizó que “buscamos la felicidad de todos los misioneros, y eso se logra trabajando y poniendo el foco en las coincidencias”.