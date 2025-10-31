Llegó Peter Lamelas, el nuevo embajador de Estados Unidos y garante de la alianza entre Trump y Milei

El embajador para la Argentina designado por Donald Trump, Peter Lamelas, llegó esta tarde a Buenos Aires para asumir al frente de la embajada de Estados Unidos. Médico y empresario, el encargado de implementar la alianza entre Donald Trump y Javier Milei, presentará en los próximos días sus cartas credenciales. Su llegada se produce poco después del rescate financiero al gobierno libertario y la celebración bilateral de la victoria de La Libertad Avanza elecciones legislativas.

Durante su exposición en julio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Lamelas cuestionó “la influencia maligna de potencias adversarias en la región”, entre ellas “Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos”, y destacó el buen vínculo entre Trump y Milei.

“De ser confirmado, me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región —ya sean actores maliciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos—. Creo que la relación entre Estados Unidos y la Argentina será un ejemplo brillante para el resto de América Latina”, afirmó Lamelas durante la audiencia.

