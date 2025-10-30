La "triunfal" gira de Donald Trump por Asia: tregua con Xi Jinping y nuevas alianzas comerciales

El presidente de Estados Unidos Donald Trump concluyó una extensa gira por Asia, que incluyó paradas en Malasia, Japón y Corea del Sur. Fue para participar de cumbres regionales y realizar trascendentales visitas de Estado para apuntalar las alianzas comerciales y militares con históricos socios regionales últimamente descuidados y castigados por las políticas proteccionistas de la Casa Blanca. El punto culminante de la gira fue la cumbre bilateral junto al presidente chino, Xi Jinping, que tuvo como resultado una muy esperada y amplia tregua comercial.

La cumbre de ASEAN y el delicado balance entre EE.UU. y China

En Kuala Lumpur, Malasia, se llevó a cabo una nueva cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con la novedad sobresaliente de la incorporación de Timor Oriental como el undécimo miembro pleno del bloque. Se trató de la primera ampliación de la ASEAN desde la década de 1990. La incorporación se dio en pleno auge del bloque, que ha cobrado una relevancia estratégica superlativa en el marco del conflicto entre China y EE.UU. Los países miembro se han visto revalorizados por la centralidad geopolítica y geoeconómica que ha cobrado el Indo-Pacífico.

Cada cumbre de la ASEAN suele incluir una serie de reuniones de alto nivel. Este año, entre los líderes participantes estuvieron el presidente de Brasil, Lula da Silva, el primer ministro chino, Li Qiang, y el propio Donald Trump. Fue notable la ausencia del indio Narendra Modi, quien participó de manera virtual, seguramente para evitar un momento incómodo con Trump en plena tensión bilateral por las sanciones a las compras de petróleo ruso. Por su parte, Trump aprovechó para realizar una bilateral con Lula, que allanó el camino a un desescalamiento en la crisis por las tarifas impuestas a raíz del caso Bolsonaro.

La ASEAN es un bloque con realidades políticas y económicas muy diversas, con países que afrontan serios problemas. Entre ellos, la guerra civil en Myanmar, las disputas fronterizas entre Camboya y Tailandia, los recientes levantamientos sociales en Indonesia y, por si eso fuera poco, las disputas de soberanía en el Mar del Sur de China. Allí aparece Filipinas como el principal actor en el marco de esa controversia, con tensas disputas territoriales con China.

Los críticos apuntan a que el bloque se ha convertido en otro foro más de discusión multilateral que no logra resolver sus problemas ni alcanzar consensos. Lo cierto es que la ASEAN ha consolidado una posición estable de equidistancia estratégica en relación al conflicto China-EE.UU., que otros bloques y regiones del mundo no han conseguido. Eso de por sí ya es un logro para nada menor.

La alianza estratégica en materia de defensa con EE.UU. de algunos países de la región, como Filipinas, Tailandia y Singapur, va en paralelo con el predominio de China en materia de relaciones económicas. Es por ello que en ASEAN prima la postura de mantener una posición autónoma que se resume en el rechazo a ser obligados a tomar partido en esa disputa estratégica, más allá de las posiciones particulares que pueda adoptar cada país, donde se observan matices.

La gira de Trump por Asia

En esta gira, Trump volvió a atribuirse haber logrado la paz entre Camboya y Tailandia -algo discutible- y participó de la firma simbólica de un acuerdo que formaliza el alto el fuego alcanzado en julio. Además, Trump consiguió firmar con Malasia un acuerdo sobre minerales críticos, similar al que había conseguido días atrás con Australia. El gran objetivo estratégico de la Casa Blanca es diversificar las fuentes de provisión de esos recursos estratégicos y reducir gradualmente la amplia dependencia de EEUU respecto a China.

Ni bien Trump abandonó Malasia rumbo a Japón, Beijing respondió anunciando la ampliación del acuerdo comercial entre China y ASEAN para eliminar las barreras comerciales para productos ecológicos y digitales. Por ahora, más allá de las tensiones geopolíticas, la ASEAN demuestra que es posible obtener beneficios comerciales y militares en simultáneo de ambas partes en disputa. La mayoría de los países de ASEAN se sienten cómodos teniendo a China como principal socio comercial, pero conservando a EEUU en materia de defensa.

La segunda parada de la gira asiática de Trump fue Japón. La flamante primera ministra Takaichi Sanae, una ultraconservadora heredera de Shinzo Abe, extendió la alfombra roja y recibió eufórica a Trump. Ambos firmaron un amplio acuerdo comercial que promete inaugurar una “nueva era dorada” en las relaciones bilaterales. EEUU reducirá de 25% a 15% los aranceles a todas las importaciones japonesas, mientras que Japón ratificó la creación de un fondo de USD 550 mil millones para nuevas inversiones en EEUU. También firmaron un acuerdo de cooperación para garantizar el suministro de minerales esenciales y tierras raras. Takaichi abundó en elogios hacia Trump durante su estadía. Sobreactuó en lo gestual y hasta se ofreció personalmente a nominarlo para el premio Nobel de la Paz, galardón tan preciado y a la vez esquivo para Trump.

Por su parte, en el marco de la disputa estratégica, China percibe a Takaichi con gran desconfianza y preocupación, por sus posturas nacionalistas y militaristas. Durante un evento con Trump a bordo de un portaviones estadounidense, Takaichi prometió reforzar el gasto en defensa de Japón hasta el 2% de su PBI y estrechar los vínculos militares entre EEUU y Japón, que describió como la “mayor alianza del mundo”. La llegada de Takaichi al poder y sus planes en defensa consolidan el progresivo rearme de Japón, que definitivamente parece abandonar una postura meramente defensiva.

Cumbre Trump - Xi y tregua comercial que alivia a los mercados

En su último día en Asia, Trump y Xi Jinping finalmente se encontraron cara a cara y acordaron una tregua comercial de un año en los márgenes de la cumbre de la APEC. La cumbre fue considerada un éxito por ambas partes y provocó un gran alivio a los mercados internacionales. EE.UU. se comprometió a reducir los aranceles sobre las exportaciones chinas del 57% al 47%, mientras que China acordó suspender durante un año sus controles a la exportación de metales de tierras raras, al igual que reanudará e incluso ampliará las compras de soja, sorgo y otros productos agrícolas estadounidenses. Este tema podría tener un correlato negativo para la Argentina, que recientemente se vio beneficiada por mayores ventas agrícolas a China. Asimismo, Xi se habría comprometido a comprar petróleo y gas estadounidense.

China también acordó con EE.UU. intensificar los esfuerzos para detener el flujo de precursores químicos del fentanilo, mientras que EEUU suspenderá los planes de controles a la exportación para las filiales de empresas chinas. Trump afirmó que otros aspectos controversiales de la relación entre EEUU y China, como Taiwán y el Mar del Sur de China, no se abordaron, aunque los líderes sí habrían hablado de la guerra en Ucrania “con mucha firmeza”.

Finalmente, no se hizo ningún anuncio sobre la situación de TikTok (aunque se supone es un tema que está encaminado) ni otras cuestiones sensibles de la agenda tecnológica. Se esperaba un anuncio concreto sobre la liberación de exportaciones de chips avanzados que demanda China, pero al menos esa cuestión no figuró en las declaraciones y comunicados oficiales posteriores al encuentro. En tanto, Trump visitaría China a principios de 2026, mientras que Xi haría lo propio, en principio, cuando asista a la próxima cumbre del G20, a realizarse en diciembre del año próximo en Miami.

Cumbre de la APEC y acuerdos con Corea del Sur

Trump arribó a su última parada en Corea del Sur para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) celebrado en Busan, aunque toda la atención se la llevó el tan esperado cara a cara con Xi Jinping. Previo a la cita con el mandatario chino, Trump fue recibido con todos los honores por el presidente surcoreano Lee Jae-myung, otro flamante mandatario regional que busca desesperadamente reconstituir el vínculo estratégico con EEUU, frente al castigo de los aranceles y la creciente amenaza nuclear de Corea del Norte. En ese sentido, Trump sugirió la posibilidad de volver a encontrarse con el dictador Kim Jong-un, pero finalmente no sucedió. La única respuesta de Kim al convite fue realizar un nuevo ensayo misilístico mientras Trump visitaba la región.

Trump firmó un acuerdo comercial con Corea del Sur que mantiene el arancel general estadounidense sobre los productos de ese país en el 15%, pero reduce los aranceles sobre los automóviles surcoreanos del 25% al ​​15%. Fue un logro módico para las aspiraciones iniciales que tenía Corea del Sur. Por otra parte, EEUU otorgará a Corea del Sur el estatus de nación más favorecida para sus productos farmacéuticos y de madera, mientras que las piezas de aviones, los medicamentos genéricos y los recursos naturales no producidos en EEUU estarán exentos de aranceles. En cuanto a los semiconductores, los aranceles estadounidenses no serán menos favorables que los aplicados a Taiwán, el principal competidor de Corea del Sur en el sector.

A cambio, Seúl invertirá unos USD 350 mil millones en la economía estadounidense, mayormente destinados a la cooperación en la industria de la construcción naval. El presidente surcoreano habló de un plan para “hacer a la industria naval estadounidense grande de nuevo”, frente a un Trump que lo aplaudía exultante. Ambos países también anunciaron que cooperarán en la regulación y el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología y la computación cuántica. Campos clave de la competencia tecnológica en los que China ya ha alcanzado o bien superado a EEUU.

Pero quizás el anuncio más resonante por parte de Trump fue aprobar los planes de Corea del Sur para construir un submarino de propulsión nuclear en Filadelfia, elogiando a Seúl como un “socio importante” en los esfuerzos por reactivar la industria naval estadounidense. Este anuncio fue casi en paralelo con la sorpresiva orden de Trump de reanudar las pruebas con armas nucleares, algo que EEUU no realiza desde 1992. Se supone que los destinatarios de ese “mensaje” fueron Rusia y Corea del Norte. Pero China reaccionó con suma preocupación, reclamando a EEUU “respete sus compromisos” en la materia.

En conclusión, Trump completó una exitosa gira por Asia que cumplió ampliamente los objetivos previstos de revitalizar la relación con aliados estratégicos de la región, asegurando importantes acuerdos en materia de comercio, inversiones y cooperación militar. Por si eso fuera poco, logró un principio de acuerdo comercial con China que estabiliza la relación bilateral y da un marco de mayor previsibilidad de cara al futuro de las relaciones.

*Patricio Giusto. Analista internacional y docente universitario (UCA, UNLP y ZJU). Director Ejecutivo del Observatorio Sino-Argentino.

