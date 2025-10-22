Estados Unidos anunció sanciones a grandes petroleras rusas por no frenar la guerra con Ucrania

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones dirigido a dos empresas petroleras rusas debido a la "falta de un compromiso serio de Rusia con un proceso de paz" para poner fin a la guerra en Ucrania.

La medida abarca a las dos mayores compañías petroleras del país: la Sociedad Anónima Abierta Rosneft Oil Company (Rosneft) y Lukoil OAO (Lukoil).

Según un comunicado oficial, estas sanciones buscan "reducir la capacidad del Kremlin para generar ingresos para su maquinaria bélica y apoyar su debilitada economía". El Tesoro subraya que, si bien Estados Unidos continuará abogando por una solución pacífica, "una paz permanente depende enteramente de la disposición de Rusia a negociar de buena fe".

Donald Trump: el no apoyo a Ucrania contra Rusia y el caos de los conflictos regionales

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: "Ahora es el momento de detener la matanza y de un alto el fuego inmediato".

Y añadió: "Ante la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras rusas que financian la maquinaria bélica del Kremlin."

Bessent también señaló la disposición de Washington a tomar más medidas, si fuera necesario, para apoyar los esfuerzos diplomáticos. "El Tesoro está dispuesto a tomar más medidas, si es necesario, para apoyar los esfuerzos del presidente Trump por poner fin a otra guerra. Animamos a nuestros aliados a unirse a nosotros y a cumplir con estas sanciones”, agregó.

Impacto Directo en los Gigantes Energéticos

La decisión de la OFAC se dirige directamente al corazón de la economía rusa al designar a Rosneft y Lukoil, empresas que representan una parte sustancial de la producción y exportación de energía del país.

Rosneft, una empresa integrada verticalmente, abarca la exploración, extracción, producción, refinación, transporte y venta de petróleo, gas natural y productos derivados.

Lukoil, por su parte, se dedica a la exploración, producción, refinación, comercialización y distribución de petróleo y gas, con operaciones tanto en Rusia como a nivel internacional.

Las sanciones implican el bloqueo de todos los activos e intereses en la propiedad de estas entidades que se encuentren dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

LM