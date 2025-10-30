Violencia extrema en Río de Janeiro: el enviado especial de Perfil relata enfrentamientos y muertes en un megaoperativo policial

La operación más mortífera en la historia de la ciudad dejó al menos 138 muertos entre civiles, policías y narcotraficantes, tras intensos enfrentamientos en las favelas de Penha, Alemão y otros barrios controlados por el crimen organizado. Al relatar los hechos en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el enviado especial de Perfil, Diego Suárez, describió escenas de caos, violencia extrema y la fuerte reacción de la población y organismos internacionales, que exigen investigar posibles abusos y violaciones de derechos humanos.

El periodista argentino Diego Suárez está vinculado a coberturas en Brasil, especialmente en Río de Janeiro, abordando temáticas conflictivas como el narcotráfico y la inseguridad. Se desempeñó como licenciado en Letras por la UBA y cuenta con más de 20 años de experiencia en medios audiovisuales, desarrollándose en áreas de postproducción. Además, su trayectoria incluye episodios polémicos, como un enfrentamiento físico con un abogado durante un programa de televisión.

Ayer fuimos testigos de los problemas de seguridad que enfrentaste, incluido el robo del celular.

En mi rol de periodista, a veces me culpo por intentar adentrarnos en lugares donde sabemos que no podemos. Es decir, salirnos del espacio donde estaban todos los medios generó ese problema. Actualmente, nos encontramos en el Palacio Guanabara, lugar donde mencionaste la reunión entre el gobernador de Río de Janeiro y el ministro de Justicia de Brasil. Hasta ayer, el asunto político se discutía de un lado a otro, con acusaciones cruzadas, pero ahora la decisión recae en el poder nacional, en el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien debe aceptar la comisión que se está formando.

Al momento, los fallecidos superan los 170, ya que los medios en Brasil no coinciden en la cifra exacta. Algunos reportan 130, otros 150, y hay quienes incluso hablan de más de 200. Esto ocurre porque aún no existen datos oficiales.

Si bien en Net TV mostramos el lugar donde entregaron los cuerpos, en la zona de las favelas Alemão y Penha, estuvimos presentes: 70 cadáveres en el suelo, literalmente en la calle, en una vía llena de vecinos y personas que querían observar a los medios. Más tarde, se registró una manifestación de motoqueros reclamando justicia.

Mientras hablabas, mostramos parte de lo que ustedes filmaron. En un momento, apareció una persona que les hizo así con el dedo, diciendo: “no pueden filmar”. ¿Cómo fue la relación con quienes se oponían a que registraran imágenes? ¿Y qué ocurrió cuando incluso les robaron el celular? ¿Qué pasó durante ese episodio?

El problema surge cuando todo eso termina. Los medios se retiraron, todos excepto los de política, y nosotros estábamos cerca de las 17, que es cuando empezó el programa en la pantalla de televisión. Por eso decidí quedarnos en el taxi en el que trabajamos y recorrer toda la zona. Creo que ese fue el momento en que pude equivocarme, porque ellos ya sabían que estábamos, y lo que no querían era que permaneciésemos cubriendo algo que ya había sido autorizado.

Ahí fue cuando ocurrió la situación en la que no solo nos robaron el equipo —el que usamos como móvil con el teléfono celular, no el que tenemos acá—, sino que, y lo peor de todo, está grabado, le exigieron a la camarógrafa la clave del teléfono y le decían que le iban a “portar el techo”. Me alteré, traté de mantener la calma, les pedí que nos dejaran trabajar y les dije que empezáramos todos, porque lo que querían era que nos fuéramos. Esa fue la forma de amedrentarnos, sacándonos los equipos que usamos.

