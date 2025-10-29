Río de Janeiro: los videos y las fotos más impactantes de los enfrentamientos entre narcos y policías

Río de Janeiro fue el escenario de impactantes escenas este martes, en medio de un masivo operativo contra el crimen organizado. Alrededor de 2.500 agentes armados ingresaron a las favelas del Complejo do Alemão y Penha, en el norte de la ciudad brasileña, para “combatir la expansión territorial” del Comando Vermelho, la mayor organización criminal de la zona.

La operación policial provocó la muerte de 64 personas, entre ellas cuatro policías. Esta mañana se encontraron otros 50 cuerpos, y aunque la cifra de muertos oficial aún no fue actualizada, podría ascender a 124, lo que la convertiría la operación en la más letal de la historia de Río de Janeiro. Además, hay al menos 81 detenidos.

El “Operativo Contención” fue ordenado por el gobierno de Cláudio Castro, del Partido Liberal (PL), la fuerza política de Jair Bolsonaro. El gobernador declaró a la prensa que se trata de “la mayor operación” realizada contra el Comando Vermelho, y aclaró que el combate continúa.

Los narcotraficantes respondieron al operativo policial con ataques con granadas lanzadas desde drones, como muestran videos registrados en el lugar y difundidos en redes sociales. También dispararon rifles de largo alcance, con ráfagas de hasta 200 disparos por minuto. Además, amenazaron a los habitantes de las favelas para que bloquearan todas las vías de acceso al lugar.

El despliegue de las fuerzas de seguridad incluyó drones, dos helicópteros, 32 blindados terrestres y 12 vehículos de demolición del Núcleo de Apoyo a Operaciones Especiales de la Policía Militar, además de ambulancias del Grupo de Salvamento y Rescate, según el informe oficial del gobierno.

Las autoridades policiales también mostraron en redes sociales los 72 fusiles incautados durante el operativo.

Para mantener la seguridad de los más de 6 millones de habitantes de Río de Janeiro, el gobierno local declaró el nivel 2 de riesgo, en una escala de cinco, y ordenó un operativo de emergencia. Se suspendieron las clases en colegios y universidades, se desviaron líneas de transporte público y se bloqueó temporalmente el acceso al Aeropuerto Internacional de Galeão, lo que provocó demoras en los vuelos.

Este miércoles, el Complejo de la Penha amaneció con los cuerpos de 50 víctimas en la Plaza São Lucas, en la avenida José Rucas, una escena impactante que conmovió a toda la ciudad.

Los cadáveres fueron extraídos del bosque de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, donde tuvieron lugar los ataques más letales del enfrentamiento entre policías y narcotraficantes durante la operación llevada a cabo este martes.

Según informó el secretario de la Policía Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, esas víctimas no están incluidas en el recuento oficial de fallecidos. Aunque la cifra actualizada aun no fue reportada por las autoridades, el total podría superar las 124 muertes.

